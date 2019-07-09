В детской зоне Московского зоопарка откроют "город кроликов" и ферму с коровами

Детскую зону Московского Зоопарка на Большой Грузинской улице откроют до конца лета. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

В обновленный зверинец для детей можно будет попасть как с главного входа со стороны Красной Пресни, так и с Садово-Кудринской улицы.

Раньше в зоопарке можно было кормить и гладить курочек, карликовых овечек, коз и гусей только на одной площадке. Теперь здесь появятся два таких места на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров. Разработчики проекта уверяют, что обновленная детская часть зоопарка станет самой большой контактной зоной в России.

- Основной задачей было на небольшом участке разместить фермерских животных, обеспечив им комфортное существование, а также создать интерактивное и безопасное пространство для общения детей любого возраста с животными, - рассказал Сергей Кузнецов. - Для этого авторы проекта, архитекторы бюро Wowhaus, решили создать такие же безбарьерные маршруты, как в общественных пространствах, и разделить их на несколько зон.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры.

В первой зоне устроят ферму с гусями, коровами, курами, козами. За фермой - зона леса и вольер для птиц средней полосы России. Над вольером поставят открытую голубятню, чтобы турманы, дутыши и вяхири могли свободно улетать из нее и возвращаться. Рядом - "город кроликов" с подземными тоннелями и место для отдыха без животных.

Весь детский зверинец превратят в образовательно-развлекательный комплекс. В нем посетители смогут узнать историю одомашнивания животных и птиц. Для этого сотрудники будут проводить лекции для детей о фауне и уроки биологии.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры.

Для игр обустроят детскую площадку с горкой, лазалками из веток в виде птичьих гнёзд и качалками. Пешеходные зоны выложат плиткой, песчаным, грунтовым и резиновым покрытием. По всему зоопарку высадят клумбы, более полутора тысяч цветов, деревья и газоны. Здесь также появится несколько небольших водоемов и питьевой фонтан. Вход в детский зоопарк будет, как и раньше, по обычному билету «взрослого» зоопарка и без дополнительной оплаты.