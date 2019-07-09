Театральное вдохновение: в Музеоне открылся фестиваль Moscow Flower Show

Миллион алых роз, тысячи садовых растений, сотни декораций были использованы в рамках VIII Международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show 2019. Свои идеи воплотили в жизнь лучшие ландшафтные дизайнеры и известные модельеры. Увидеть своими глазами зеленые творения можно с 10 по 21 июля в парке искусств Музеон.

Увидеть своими глазами зеленые творения можно с 10 по 21 июляФото: Алиса ТИТКО

- Темой этого года стал театр. Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создавали известные российские дизайнеры моды в специальном проекте "Дефиле садов". Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев воплотили свои смелые творческие идеи, создав изысканную коллаборацию моды и ландшафтного искусства, - рассказали в pr-агентстве Бедуш&Маренникова.

Темой этого года стал театрФото: Алиса ТИТКО

Основа сада дизайнера Алены Ахмадуллиной - русские березы, а "острые пики" осоки создают ощущение сюрреализма и сказки. Сад Вячеслава Зайцева называется "Тайны соблазна" - это прямоугольный водный партер, как чистый лист бумаги, который в руках мастера может стать пестрым павловопосадским платком. Валентин Юдашкин представил "Московский натюрморт", а Игорь Гуляев - яркий, нестандартный, провокационный "Разгуляй Garden".

Для создателей садов фестиваль - не только возможность показать свои идеи, но и побороться за главный приз.Фото: Алиса ТИТКО

Новшеством этого года станет проведение ночного светового шоу в садах "Gardens Night Light". Оно состоится 12 июля. Одновременно во всех садах зажгутся тысячи огней, Музеон превратится в сказочный лес. А 16 июля впервые в России пройдет конкурс по "топиариа" - искусству создания фигур из деревьев и кустарников с помощью художественной стрижки.

Судить работы будут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции Княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь и другие признанные экспертыФото: Алиса ТИТКО

Для создателей садов это не только возможность показать свои идеи, но и побороться за главный приз. Судить работы будут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции Княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь и другие признанные эксперты. Бороться за призовые места будут и школьники. Они создали эскизы на тему "Мир, который я люблю".

Свои идеи воплотили в жизнь лучшие ландшафтные дизайнеры и известные модельерыФото: Алиса ТИТКО

Где: Музеон, Крымский Вал, 2. Ближайшая станция метро "Парк культуры".

Когда: 10-21 июля 2019 года, с 10.00 до 22.00.

Стоимость: от 300 до 600 рублей. Билеты уже доступны на сайте фестиваля.

Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создавали известные российские дизайнеры модыФото: Алиса ТИТКО

Дизайнеры создали изысканную коллаборацию моды и ландшафтного искусстваФото: Алиса ТИТКО