Антон Кульбачевский: «Закон об охране диких животных защищает человека от них и, наоборот, оберегает их от человека»

В парке «Зарядье» состоялся Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2019 (MUF). Напомним, Московский урбанистический форум проводится при поддержке правительства Москвы ежегодно с 2011 года. Это международный конгресс в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов.

В этом году тема форума - «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Одним из центральных событий программы стал конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья как одного из важнейших показателей качества жизни во все сферы городского развития. Традиционно на MUF, кроме деловой программы, проходил для всех желающих городской фестиваль MUF Fest. В этот раз в афишу форума добавились выставка главных проектов Москвы в «Манеже» и форум «Мой район» в Гостином Дворе.

В рамках деловой программы Moscow Urban Forum 2019 в телестудии «Комсомольской правды» побывал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ В СТОЛИЦЕ УЛУЧШАЕТСЯ»

- Антон Олегович, в Красную книгу Москвы недавно внесли новые виды. Зачем это нужно?

- Первая книга была издана в 2001 году, второе издание было в 2011-м, сейчас готовится третье. За эти годы многое поменялось в московской жизни, в том числе, в живой природе. Общее состояние окружающей среды стало намного лучше. Популяции некоторых видов, которые находились на грани исчезновения, теперь восстановились. И самое главное - к Москве в 2012-м году присоединилась территория Троицкого и Новомосковского округов. Это изменило содержание Красной книги, поскольку в ТиНАО 90% - это лесные массивы, более богатый животный мир. Мы начали изучать и эту территорию. В новой редакции Красной книги Москвы для старой и новой территории города будет свой подход. Сейчас добавились новые виды, которые раньше мы никогда не наблюдали и не видели. Наши исследования показывают, что животный мир города, флоры и фауны стал более разнообразным за последние девять лет. Количество наблюдаемых видов увеличилось.

КАКИХ ЖИВОТНЫХ НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ В КВАРТИРЕ

- Как будут работать в столице с января 2020 года новые правила содержания экзотических животных?

- Мы совместно с Госдумой, Мосгордумой активно отрабатывали этот вопрос на протяжении последних девяти лет. При этом подготовили проект московского закона об охране животного мира непосредственно на территории города. Сейчас вышел федеральный закон, в котором наши предложения учтены. Теперь правила четко прописаны, определен перечень животных, которых нельзя содержать в квартирах.

Городские жители тянутся к природе, может, в своеобразной форме. Поэтому есть желающие завести дома ядовитую змею, крокодила, даже слона и льва, и мы с ними сталкиваемся каждый день. Таких людей очень много, и с ними надо работать. Закон об ответственном обращении с животными решает две проблемы - защитить человека от представителей дикой природы и, наоборот, защитить их от человека. Новые правила не коснутся тех владельцев, кто приобрел животных до вступления в силу этого закона.

- Значит ли это, что с 1 января в городе начнут исчезать контактные зоопарки? И люди, которые предлагают сфотографироваться с экзотическими животными...

- Я бы не сказал, что они начнут исчезать. У нас появится больше цивилизованных объектов, которые будут находиться в законном поле. Те, кто предлагает такие услуги, будет платить налоги. После 1 января 2020 года планируется также лицензирование контактных зоопарков.

- По квартирам пойдут рейды экологов?

- Мы можем прийти с проверкой, если получим сообщение от жителей дома. К примеру, законом запрещено содержать в квартире королевскую кобру. Значит, человек, который ее завел, нарушает закон и ему грозит административная ответственность. А если животное нанесет кому-то ущерб, уже может наступить уголовная ответственность.

«МОЙ РАЙОН» ПОВЫШАЕТ КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ»

- В Москве стартовала программа раздельного сбора мусора. Многие москвичи отказываются самостоятельно сортировать мусор у себя дома и распределять потом по разным уличным контейнерам. Будете объяснять, уговаривать?

- Наши соцопросы показывают, что только 30% москвичей готовы принимать участие в раздельном сборе мусора. Но город обязан создавать условия для переработки отходов. У нас идет совместная работа с департаментом ЖКХ. Мы активно занимаемся этой темой в сфере экологического образования и просвещения. Например, проводим в школах совместные экологические уроки с департаментом образования, акции «Батарейки, сдавайтесь!», «Бумажный бум». В них участвуют многие образовательные учреждения и студенты города.

- Одной из тем урбанфорума в этом году стали стандарты «Здорового города». Что нужно сделать, чтобы оздоровить жилые кварталы Москвы?

- Стандарты «Здорового города» уже учитываются при развитии столицы. Окружающая среда оказывает 30% влияния на здоровье наших граждан. В оставшиеся 70% входят генетика, медобслуживание, образ жизни, питание. Наш департамент в этом вопросе активно сотрудничает с департаментом здравоохранения, другими ключевыми ведомствами. Нам удалось объединить два понятия - экологию и медицину. Многие городские решения, в том числе, программа «Мой район» призваны улучшить качество окружающей среды, комфорт. Мы активно принимаем участия в выработке решений, даем рекомендации. Надеемся, после реализации программы уровень комфорта московских районов станет одинаковым. Раньше город делился на промышленные районы и спальные жилые. Планируется, что к 2025 - 2030 годам в каждом районе города будет престижно и комфортно проживать.