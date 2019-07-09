Новая башня в "Сити" станет самым высоким жилым зданием в Европе

В парке "Зарядье" состоялся Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2019 (MUF). Главная тема - «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В деловой программе основным событием стал конгресс Urban Health, на котором обсуждалась интеграция принципов здоровья во все сферы городского развития.

После двух дней насыщенной деловой программы все желающие смогли побывать в рамках урбанфорума на городском фестивале MUF Fest. В этом году для горожан также открылась выставка главных проектов Москвы в «Манеже», которая продлится до 14 июля, и форум «Мой район» в Гостином Дворе.

В дни деловой программы Moscow Urban Forum 2019 в телестудии «Комсомольской правды» побывал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОЗДАЁТСЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

- Марс Мулланурович, пятый год в работе урбанистического форума участвует «Мосинжпроект». Могли бы рассказать, какие проекты компании помогают менять качество жизни в столице?

- В первую очередь, безусловно, это реализацияпрограммы строительства метро. Основной задачей «Мосинжпроекта» является строительство объектов метрополитена. С 2011 года, то есть с момента начала реализации программы, мы построили и ввели уже 42 станции и порядка 82 километров тоннелей метро и 10 депо. Безусловно, это улучшило транспортную обеспеченность различных районов Москвы. Жители стали быстрее добираться на работу и домой, или до центра. Это тот вклад, который мы внесли в улучшение городской среды. Также среди наших проектов - Парк «Зарядье» с концертным залом, «Лужники», на котором проводился чемпионат мира по футболу, Дворец гимнастики. Все это тоже создает для жителей комфортную среду. Кроме того, мы занимаемся проектированием и строительством дорог, что также улучшает транспортную инфраструктуру в городе и создаёт дополнительный комфорт для жителей.

- В прошлом году в Москве открыли рекордное количество станций метро. Что дальше? Где появятся новые линии?

- Действительно, прошлый год был годом метро – 17 станций введено и три депо. Это абсолютный рекорд за всю историю строительства метро в Советском Союзе и в России – в Москве. Поэтому, конечно, мы сейчас стараемся не снижать темп. До 2023 года будем сдавать примерно от 8 до 12 станций в год. С начала 2019-го уже введено 8 станций метро, 4 станции на Некрасовской линии построены «Мосинжпроектом». До конца этого года планируем построить еще три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) - "Нижегородская", "Авиамоторная", Лефортово", а также станции "Окская", "Стахановская" и "Юго-Восточная" на Некрасовской линии метро. Строительство находится в завершающей стадии. Сейчас приступили к отделочным работам, к инженерии, благоустройству.

В ближайшие пять лет планируем полностью замкнуть Большую кольцевую линию и постепенно запускать радиальные линии. Это и продление от "Селигерской" до "Физтеха", участок от "Рассказовки" до "Внуково", а также Коммунарская линия в Новую Москву.

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ "ЗАРЯДЬЕ" НАЧАЛСЯ МОНТАЖ ОРГАНА

- Вы сейчас упомянули открывшийся недавно Дворец гимнастики в «Лужниках». В нем уже и первые соревнования прошли. Получился необычный проект во всех смыслах - визуально уникальное здание, частный заказчик. Как вам с ним работалось? И насколько вообще сложно было строить такое здание?

- Случай по сути дела уникальный - частная компания нанимает для проекта муниципальную компанию. Обычно наоборот происходит. Кстати, для нас эта работа тоже оказалась интересной, поскольку хотелось попробовать себя в роли подрядчика с частным инвестором. Мы нашли правильную форму взаимодействия по принципу открытой книги. То есть, каждый материал, каждый вид работы мы согласовывали. При этом "Мосинжпроект" и управлял проектом, и выполнял функцию генпроектировщика и генподрядчика. Для этого здания использовали BIM-технологии, проектирование в 3Д, поскольку очень сложная кровля. Большой вклад в работу над проектом, конечно, внесла и Ирина Александровна Виннер. Мы все делали сообща, и поэтому, считаю, достигли хорошего результата.

- Московский урбанистический форум, по традиции, принимает много зарубежных экспертов, урбанистов, архитекторов. Могли бы рассказать о международном сотрудничестве "Мосинжпроекта"?

- Мы взаимодействуем с китайской компанией CRCC, которая выступает подрядчиком на ряде участков метро. У строителей из Поднебесной есть тоннелепроходческие комплексы собственного производства. Они уже привезли в Москву пять таких шестиметровых щитов. Чтобы ускорить строительство БКЛ, мы попросили их изготовить десятиметровый щит и назвали его «Победа». По сути дела, мы собрали все проходческие щиты, имеющиеся в России, и один щит пришлось заказать в Китае.

Кроме того, с французской компанией SUEZ заключили соглашение о намерении создать с ними совместное предприятие по переработке грунтов и отходов строительства.

Кстати, много иностранных партнеров у нас было в проекте и парка, и концертного зала "Зарядье". Ещё одна французская компания поставила механизированные системы сцены и партера. В июле начинается монтаж внутренней части органа в Большом зрительном зале. Инструмент тоже французского производства.

- На урбанфоруме "Мосинжпроект" презентовал новую жилую башню в "Сити". Могли бы поподробнее о ней рассказать? Станет ли башня таким же знаковым для вас проектом?

- Конечно! Ведь эта башня будет самой высокой в Европе - 405 метров. Основные площади отдадим под жилье. Это очень интересный проект. Для нас он станет новым этапом в развитии. Сейчас также в работе здание Роскосмоса – национального космического центра.