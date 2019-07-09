Малый бизнес Москвы получает дополнительную поддержку и льготы

В парке "Зарядье" состоялся Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2019 (MUF). В этом году основой дискуссий стала тема "Качество жизни. Проекты, меняющие города". В программу включили также конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития.

В рамках урбанфорума традиционно проводился городской фестиваль MUF Fest. Помимо этого, для горожан открылась выставка главных проектов Москвы в «Манеже», которая продлится до 14 июля, и форум «Мой район» в Гостином Дворе.

В дни деловой программы Moscow Urban Forum 2019 гостем телестудии «Комсомольской правды» стал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

СТАВКИ АРЕНДЫ ЗАВИСЯТ ОТ ТОГО, ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

-Максим Фёдорович, как Москва поддерживает малый бизнес? Какие льготы дает правительство столицы и что получает взамен?

- У нас достаточно широкий спектр мер поддержки. Мировые тенденции и наша практика показывают, что развитие малого бизнеса является значительной доходной составляющей любого бюджета. В столице поддерживаются существующие предприятия, которым положены льготные ставки арендной платы в зависимости от того, чем предприятие занимается.

Из года в год мы дополнительно запускаем новшества для предпринимателей для того, чтобы стимулировать, помогать, побуждать в каких-то случаях для открытия своего бизнеса.

В 2017 году мы решили попробовать выставлять на торги объекты городской собственности исключительно для субъектов малого предпринимательства, чтобы только они могли соперничать за городскую собственность и открыть свое дело. Сначала этот перечень состоял из 120 объектов. Но сегодня его расширили до 990. До конца этого года добавим ещё 300 объектов.

- А сложно ли бизнесу получить городские льготы?

- Нет. Все нововведения, к примеру, минимальные фиксированные ставки начальной стоимости аренды показали, что резко увеличилась конкуренция. Если на те же объекты раньше приходило 2-3 участника, то сейчас, сузив список до субъектов малого предпринимательства, мы увеличили их количество до 5-7. В некоторых случаях бывает и более 30 участников. Это говорит о том, что у бизнеса есть интерес. Мы будем развивать меры поддержки и в дальнейшем.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ

- А как идет реализация земельных участков без торгов, предлагаемых инвесторам в аренду для строительства объектов социального назначения и промышленных комплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов?

- Мы исходим из того, что есть определенные сферы или отрасли, которые нуждаются либо в особой отдельной стимуляции, либо в создании благоприятных условий. К примеру, это объекты социального назначения - физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты культуры. Из коммерческой недвижимости это объекты промышленного назначения.

В Москве многое сосредоточено в сфере услуг, но и про промышленное производство не надо забывать. При этом город поддерживает не любой проект, а тот, который доказал, что он городу необходим для создания дополнительных рабочих мест, отчислений во все уровни бюджета, инвестиций.

- Можете привести примеры промышленных предприятий, получающих помощь города?

- Скептики считают, что промышленность – это заводы и фабрики с дымящими с трубами. Их в городе нет. Технологии производств ушли далеко от стандартных представлений. Сейчас в столице развиваются современные производства с широким спектром как продовольственных, так и не продовольственных товаров. Например, косметика или продукты питания. Город нацелен на создание кластерного подхода, чтобы такие предприятия кооперировались и использовали единую инфраструктуру.

- Какими инвестиционными инструментами пользуется город при управлении городским имуществом в кризис?

- Я не сказал бы, что у нас кризисная ситуация. Вся динамика показывает, что и производство наращивается, и рабочие места создаются. Но все равно надо чувствовать, как те или иные направления развиваются, где необходима поддержка.

Один из базовых принципов, который мы всегда воплощали в жизнь, это нахождение компромисса или единых интересов между бизнесом и властью. Одно из направлений – это инвестиционные платежи, которые мы получаем за земельные участки. Тем, кто хочет развивать свою территорию, на которой есть объекты недвижимости либо ее перепрофилировать, город идет навстречу, начиная от выдачи технико-экономических показателей и переводя, давая возможность на таких территориях проводить реновацию или развивать имущественные комплексы. За последние годы мы заключили таких допсоглашений более чем на 130 миллиардов рублей.