Собянин рассказал о мерах поддержки развития периферийных районов

Сегодня, 10 июля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о льготах для инвесторов, создающих точки роста за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.

По его словам, ситуация с избыточной маятниковой миграцией в Москве постепенно исправляется к лучшему. За последние 8 лет в бывших промзонах, Новой Москве и на других площадках в удаленных от центра районах построено порядка 15 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. В основном это магазины, офисы, технопарки и разные нежилые площади, на которых создаются новые рабочие места.

«Маятниковая миграция является проблемой многих мегаполисов мира, - написал Сергей Собянин. - Но в Москве она достигла запредельных масштабов. Еще несколько лет назад порядка 3,5 миллионов человек ежедневно по утрам устремлялись в центр. А вечером этот поток людей и машин шел в обратном направлении».

Как уточнил мэр, в 2010 году в центре находилось 43% рабочих мест. А сегодня их доля сократилась до 35%. «Тем не менее, дефицит рабочих мест за пределами ТТК по-прежнему ощущается достаточно сильно, - отметил Собянин. - Мы решили сделать следующий шаг: ввести финансовые льготы для инвесторов, создающих места приложения труда за пределами центра».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ОТМЕНЯЕТСЯ

Суть новшества в следующем. По действующему в Москве порядку в первый год строительства или реконструкции здания застройщик обязан внести в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Эта сумма зависит от плотности застройки и составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости. Теперь правила упрощаются.

«Принятое на этой неделе постановление правительства Москвы отменяет этот дополнительный платеж в случае строительства или реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами ТТК, - сообщил Сергей Собянин. - При строительстве жилья или апартаментов дополнительный платеж будет по-прежнему взиматься».

Новые стимулирующие меры поддержки принесут пользу и городу, и жителям, и бизнесу. Ведь, как отметил мэр, новая льгота снизит себестоимость строительства или реконструкции зданий коммерческого назначения на 8 - 10%.

«Уменьшение маятниковой миграции улучшит транспортную ситуацию и экологию, - подчеркнул Собянин. - Меньше машин на дорогах означает и меньше выбросов в атмосферу. Бюджет от предоставления этой льготы ничего не потеряет. Неполученные на старте проекта средства вернутся сторицей за счет роста инвестиций в строительство и налогов на бизнес, который будет работать в новых офисах и магазинах».

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ РЕШЕНИЕ

Главное в инициативе городских властей - самый крупный выигрыш от новой льготы получат москвичи. Многие теперь смогут устроиться на работу недалеко от дома. «Ведь даже 20 минут ежедневной экономии, на дороге, за год складываются в 3 дня, которые можно использовать с гораздо большей пользой», - заключил мэр.

Многочисленные эксперты, архитекторы и представители бизнеса, поддержали решение Сергея Собянина. По их мнению, новшество повысит качество жизни в столичных районах. При этом будут созданы новые возможности для развития бизнеса в московском регионе.

- Эта инициатива позволит запустить простаивающие проекты коммерческой недвижимости за ТТК, что создаст локальные центры деловой активности и, как следствие, приведет к развитию районной инфраструктуры, - говорит Петр Кудрявцев, партнер Citymakers. - А за этим уже идет повышение качества жизни в районе. Важно, чтобы в этих проектах всегда существовал баланс функций - иначе возможны перегрузки существующей социальной и транспортной инфраструктуры, а также общественных пространств. Важно и дополнение к деловым функциям «третьей» функции - культуры, спорта, образования, причем разных масштабов - локального, районного, городского значения. Это позволит ускорить процесс децентрализации города.

Девелоперы оценивают инициативу властей города как еще один стимул для развития своих проектов по всему городу, а не только в центре.

- Это постановление безусловно станет еще одним стимулом для девелоперов развивать коммерческую функцию в проектах комплексного освоения по всей территории города, а не только в центре, - сказал Алексей Добашин, генеральный директор концерна «Крост». - Мы фиксируем повышенный спрос на объекты коммерческого назначения именно за пределами ТТК как со стороны потребителей (товары и услуги в шаговой доступности), так и среди инвесторов и арендаторов, которые готовы развивать бизнес на этих площадях с доходностью до 12% годовых.

Правильно реализованная коммерческая функция создает много рабочих мест, уменьшает маятниковую миграцию и формирует полицентричный мегаполис, согласно концепции развития города, реализуемой Сергеем Семеновичем Собяниным и правительством Москвы.

Причем коммерческая функция необязательно должна быть реализована в формате крупных торговых моллов или офисных центров. Одно из эффективных проектных решений, которое способно изменить город - торговая галерея, объединяющая функцию прогулки и покупок. Такое решение, которое мы сегодня активно внедряем в Москве, не выносит коммерческую функцию за пределы жилого пространства, а делает ее частью прогулочной зоны жилого двора, вдоль которой располагаются предприятия торговли и услуг.

Мнение архитекторов совпадает с оценкой остальных экспертов.

- В последние годы много усилий и средств вкладывалось в развитие транспортной инфраструктуры города, - говорит Анна Курбатова, директор Института комплексного развития территорий, основатель коллаборации QUITE WHITE, профессор Международной академии архитектуры (МААМ). - В результате фактически сформирована равномерно распределенная в границах МКАД структура транспортного обслуживания. Она создаёт потенциал для рассредоточенного развития других инфраструктур города.

Одновременно с этим сформирована программа реновации жилого фонда. Площадки, вошедшие в неё, формируют пояс в срединной зоне города. Эти ожидаемые изменения планировочной структуры также будут создавать предпосылки для изменения центров активности в городе.

Остаётся добиться соответствующей трансформации центров мест приложения труда и рекреации. Благодаря им, город может претерпеть кардинальные планировочные трансформации.

Постановление правительства Москвы, которое вводит льготы для инвесторов, занимающихся строительством или реконструкцией зданий коммерческого назначения за пределами Третьего транспортного кольца, позволит приблизить рабочие места к районам массового проживания людей, а значит, повысит качество жизни в столице.

Такие же подходы к развитию районов озвучивают и иностранные эксперты.

- Преимущества мегаполиса заключаются в экономии за счет масштабов пространства и плотности населения, а также в социальном и экономическом развитии, - отметил Оливер Лах, глава исследовательского подразделения, Wuppertal Institute, координирует инициативу «Городская электромобильность» (UEMI) и программу ООН-Хабитат «Urban Pathways». - Однако необходимо фокусироваться на создании полицентричной системы: внутри города должно находиться несколько городов со всеми удобствами, возможностями, рабочими местами и развитыми сервисами, доступными для каждого. Это именно то, что уже происходит в Москве, и нужно продолжать работать над созданием городов в городе.