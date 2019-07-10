Новая Москва обгоняет Большой Париж

Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2019 (MUF) завершился в парке "Зарядье". Тема этого года - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". В деловой программе ключевым событием стал конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития.

В дни урбанфорума все желающие могли прийти на городской фестиваль MUF Fest, выставку главных проектов Москвы в «Манеже», которая продлится до 14 июля, и форум «Мой район» в Гостином Дворе.

На Moscow Urban Forum 2019 в телестудии «Комсомольской правды» побывал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В ПЛАНАХ - 90 НОВЫХ ПАРКОВ

- Владимир Федорович, на одной из панельных дискуссий урбанфорума обсуждалось развитие Новой Москвы в сравнении с Большим Парижем. Как вы оцениваете, насколько большой рывок сделала за последние годы Новая Москва?

- С начала проекта Большого Парижа в 2012 году у наших зарубежных коллег уже было разработано много документов территориального планирования, схем. Они знали, что делать, где строить, какие объекты и как развивать транспортную инфраструктуру.

Но затем, учитывая различные факторы, которые влияли на принятие решений по финансированию проектов, по строительству метро, других транспортных объектов у них, к сожалению, начались различные проблемы, не позволявшие активно начать строительство.

Мы в это время начали параллельно и строить, и проектировать. Нас многие критиковали за это, мол, надо сначала утвердить Генплан, территориальную и транспортную схемы. Но мы продумали процесс строительства и проектирования таким образом, чтобы построенные объекты никак не повлияли на все инфраструктурные объекты. Так оно и получилось. В итоге сегодня Новая Москва опережает Большой Париж. Там только собираются построить первую станцию метро, а мы уже 8 станций сдали. Кроме того, мы построили 200 километров магистральных дорог и другие объекты различного назначения - социалку, жилье и рабочие места. Теперь коллеги из Парижа говорят о том, что пришло время им учиться у Москвы тому, как реализовывать структуру управления таким проектом. Мы готовы делиться всем, рассказывать все, что интересует. Так же, как и они всегда были открыты для нас.

- Для Большого Парижа одной из проблем стала сложность согласования при размещении парковых зон. Как дальше будет развиваться рекреационная часть Новой Москвы? Сколько парков планируете открыть и когда?

- Для нас это один из драйверов развития. Парки, которые будут построены, смогут посещать и жители Новой Москвы, и исторических районов Москвы, и соседних поселений Московской области. Мы уже построили 17 парков. Сейчас ещё 6 парков находятся в активной стадии строительства. Новые места отдыха в основном строятся на деньги города, но при этом создаются и девелоперами-застройщиками. Чаще всего они размещают небольшие парки на территории крупных жилых комплексов. Сегодня все застройщики понимают, что наличие парков является одним из основных факторов, влияющих на рынок жилья. Сегодня все, кто переезжает из Москвы в старых границах, стараются выбрать жилье по фактору наличия рядом рекреационной зоны. Этим и привлекательна сегодня Новая Москва – жилье, рабочие места и, самое главное, зоны отдыха.

Мы планируем построить около 90 парков на новой территории до 2035 года. А сейчас в каждом жилом комплексе есть свой скверик или мини-парк. Но при этом рядом есть и городские парки.

МЕТРО И ДОРОГИ

- В Новой Москве открываются станции метро и развивается наземный транспорт. Один из новых маршрутов - Коммунарская линия...

- Эта ветка пойдёт от Большой кольцевой линии до Троицка. Она сейчас проектируется, а первая станция на ней уже строится. Уверен, что новый маршрут будет прокладываться так же активно и динамично, как и продление Сокольнической линии. Коммунарская линия даст большой толчок для развития всех прилегающих территорий. Она пройдет по Сосинскому, Десеновскому поселению, дойдет до Троицка. Все заявленные в Новой Москве проекты реализовываются. Три-четыре года назад говорили о метро в ТиНАО, некоторые скептики в это не верили. Но сегодня видим, как все быстро создается. Новые территории продолжат интенсивно развиваться.

- Пока не хватает "связок" внутри Новой Москвы...

- В Генплане и в территориальной схеме поперечные связи являются приоритетными. Мы уже построили дорогу, которая является практически дублером МКАДа от Киевского шоссе до Бутово. По ней можно переезжать из поселения в поселение. Поперечные связи существенно снимают нагрузку на общественный транспорт. Причем каждая поперечная "связка" раньше заканчивалась переездом через железную дорогу, а сегодня она переходит в путепровод. Благодаря этому можно доехать не только до крайнего поселения, но и добраться до Московской области.

Мы планируем за четыре года построить еще 300 километров дорог. При этом за последние семь лет уже построили 200 километров. Транспортная сеть к 2023 году будет сильно развита и сможет обеспечить доступность до любого населенного пункта.