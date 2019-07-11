2019-07-11T15:31:32+03:00
Общество

Центр Москвы перекроют из-за парада трамваев и ночного велофестиваля

Водителям придется терпеть неудобства уже с вечера пятницы, 12 июля
Светлана ВОЛКОВА
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По центру столица к Чистопрудному бульвару приедет парад трамваев из ретро-вагоновПо центру столица к Чистопрудному бульвару приедет парад трамваев из ретро-вагоновФото: Абылай САРАЛАЕВ
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В субботу, 13 июля, в столице отмечают День московского транспорта. Празднование обычно проходит во вторую субботу июля и приурочено к дате открытия первого общественного транспорта в Москве - конки (7 июля 1872 года).

По всему городу будут работать сразу несколько площадок с выставками, концертами, розыгрышами призов, фотобудками. По центру столица к Чистопрудному бульвару приедет парад трамваев из ретро-вагонов. Их можно будет увидеть на бульваре с 12.00 до 18.00.

Финал праздника - Московский ночной велофестиваль. В 22.00 участники стартуют на Кремлевской набережной и финишируют на Суворовской площади. Длина маршрута - около 11 километров. В мэрии ожидают, что на велопрогулку по ночной столице соберутся более 20 тысяч человек. Подробная программа Дня московского транспорта - на сайте www.transport.mos.ru.

Из-за парада трамваев, ночного велофестиваля, а также ночного забега перекроют некоторые улицы в центре:

- с 23.00 12 июля до 20.00 13 июля и с 18.00 13 июля до 9.00 14 июля - Цветной бульвар и Трубную площадь;

- с 20.00 12 июля до 9.00 14 июля - участок проспекта Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца;

- с 23.00 12 июля до 20.00 13 июля - Чистопрудный бульвар;

- с 0.01 до 20.00 13 июля - Продольный проезд;

- с 13.00 13 июля до 1.00 14 июля - площадь Васильевский Спуск;

- с 19.00 до 23.59 13 июля - Кремлевскую набережную от ее пересечения с Боровицкой площадью до пересечения с площадью Васильевский Спуск. Также Москворецкую набережную от ее пересечения с площадью Васильевский Спуск до пересечения с Китайгородским проездом;

- с 21.30 до 23.00 13 июля - аллея Славы и до 23.30 - улица Лужники;

- с 22.00 13 июля до 0.40 14 июля - Лужнецкую набережную;

- с 22.00 13 июля до 0.15 14 июля - Фрунзенскую набережную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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