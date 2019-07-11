Во время взрыва на газопроводе в Подмосковье погиб охранник

Все новые данным поступают из подмосковных Мытищ, где утром, 11 июня произошел взрыв на газопроводе расположенном в непосредственной близости к территории ТЭЦ Северное. После полной локализации возгорания появились новые сведения о пострадавших. К сожалению, есть жертва.

- Погиб один человек. Еще 13 пострадали, один из них госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Личность погибшего мужчины пока не установлена. Известно лишь, что он работал охранником и во время взрыва и пожара находился в сторожке.

Тем временем проверку по факту ЧП проводит подмосковный Следственный комитет. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Напомним, ЧП случилось на участке газопровода у ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области.

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