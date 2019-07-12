Реновация районов Москвы улучшит здоровье жителей

В парке "Зарядье" состоялся Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2019 (MUF). Его основная тема - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". А главным событием MUF стал конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития.

В рамках урбанфорума прошел и городской фестиваль MUF Fest. Для горожан также открылась выставка главных проектов Москвы в «Манеже», которая продлится до 14 июля, и форум «Мой район» в Гостином Дворе.

В дни деловой программы Moscow Urban Forum 2019 гостем телестудии «Комсомольской правды» стал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ

- Сергей Иванович, на форуме обсуждалась одна из главных тем в городе - Программа реновации. Сейчас переселенцы получают квартиры, у них появляются новые вопросы, предложения, замечания по программе. Будут ли меняться правила расселения, докупки площадей, отделки квартир и благоустройству дворов по реновации?

- Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято много решений, для того, чтобы переселение с самого начала стало максимально комфортным. В стандартах отделки квартир, например, прописано все, вплоть до люстр. Для дворов тоже учитывается все - от высоты деревьев, кустарников до тротуаров и газонов. Стандарты очень высокие.

Кроме того, принято беспрецедентное решение о возможности докупки как метров, так и квартир со скидкой в 10%. Это, считайте, стоимость годовой ипотеки. Вдобавок желающим бесплатно помогают с переездом в новую квартиру.

- На форуме состоялся конгресс «Здоровый город». Может ли реновация оздоровить столичные районы?

- Уверен, что реновация кварталов однозначно улучшит городскую среду во всех ее аспектах и существенно повлияет как на здоровый образ жизни, так и на само здоровье жителей. При подготовке к форуму и конгрессу мы провели специальные исследования с использованием международной методики оценки изменения городской среды. Для сравнения взяли два проекта планировки, разработанные для реновации районов Ивановский и Метрогородок. Мы готовили их раньше с учетом своих нормативов и разработанных стандартов реновации. Когда же были просчитаны изменения городской среды с использованием международной методики, получилось, что Программа реновации позволит значительно повысить качество городской среды. То есть, международные практики подтверждают, что Москва движется в правильном направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/719060" frameborder="0"></iframe> Сергей Лёвкин на Московском Урбанфоруме - 2019.

БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

- За последние годы в Москве стало значительно меньше бюрократических процедур. Это коснулось и обычных граждан, и, в том числе, тех, кто работает в сфере строительства. От каких излишних согласований и бумажек планируется отказаться в строительстве в ближайшее время?

- Весь градостроительный цикл, даже чуть раньше, начиная от земельно-имущественных отношений и заканчивая регистрацией собственности построенного объекта, состоит не только из процедур, но еще и из мероприятий (действия, которые необходимы для реализации строительного проекта и не являются государственной услугой, но выполняются должностными лицами). Как ни странно, сроки этих мероприятий гораздо больше, чем процедуры. С процедурами мы вроде практически справились. У нас 19 процедур в сфере стройки переведены в электронный вид, 15 из них предоставляются исключительно в электронном виде. Количество электронных заявок на госуслуги с 10% от общего количества - в 2013 году, когда мы стартовали, выросло до 90% в этом году. То есть, востребованность таких услуг подтверждается самим инвестиционным сообществом.

Дальше мы сделали большой шаг в рамках федерального эксперимента, инициатором которого была Москва, по предоставлению услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде через региональный портал госуслуг. К эксперименту присоединились Санкт-Петербург и Московская область. В течение полутора лет мы готовили правовую и технологическую базу и 20 декабря прошлого года Москва начала принимать такие заявки через портал mos.ru. В этом проекте участвуют 6 сетевых организаций - АО "ОЭК", ПАО "МОЭК", ПАО "МОЭСК", АО "Мосводоканал", АО "МОСГАЗ", АО "Мособлгаз".

С момента запуска на портале mos.ru подано около 4000 заявок. В перспективе мы хотим перевести услугу Мосводостока в онлайн формат, а также услугу по выдаче акта о выполнении технических условий и заключению дополнительных соглашений к договорам о подключении.

При этом мы понимаем, что дальнейшая работа по сокращению сроков и улучшению порядка предоставления отдельных услуг без пересмотра системы взаимодействия между органами власти, ресурсоснабжающими организациями и застройщиками не позволит добиться радикального упрощения реализации строительных проектов с учетом необходимости соблюдения требований безопасности.

В этой связи мы, в том числе изучив лучшие зарубежные практики, предлагаем внедрять, возможно, сначала в «пилотном» режиме, новый подход к предоставлению услуг в строительстве, основанный на предоставлении комплексных услуг на базе единой цифровой площадки взаимодействия.

Комплексная услуга предполагает группировку отдельных процедур по этапам строительства: застройщик подает одну заявку, которая рассматривается одновременно несколькими органами власти и организациями для формирования согласованной позиции о возможности реализации соответствующего этапа строительного проекта.

В результате количество прямых обращений застройщика в органы власти за услугами сводится к минимуму.

Реализация комплексных услуг на базе цифровой площадки взаимодействия позволит исключить избыточные межведомственные взаимодействия за счет работы всех участников строительства в единой электронной среде.

Соответствующая инициатива подготовлена, в случае ее одобрения на федеральном уровне мы готовы к реализации нового подхода в ближайшие 3 - 4 года.