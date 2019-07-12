Москва создаёт первый индустриальный парк

Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2019 (MUF) завершил свою работу в парке «Зарядье». Тема этого года – «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Среди деловых событий главным стал конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития.

В дни урбанфорума для всех желающих открылся городской фестиваль MUF Fest, выставка главных проектов Москвы в «Манеже», которая продлится до 14 июля, и форум «Мой район» в Гостином Дворе.

На Moscow Urban Forum 2019 в телестудии «Комсомольской правды» побывал директор Городского агентства управления инвестициями Москвы Леонид Кострома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/719034" frameborder="0"></iframe> Леонид Кострома на Московском Урбанфоруме - 2019.

ОФСЕТНЫЕ КОНТРАКТЫ ПОДПИСАНЫ В СТОЛИЦЕ

– Леонид Валерьевич, город для развития инновационной промышленной инфраструктуры использует офсетные контракты. Могли бы рассказать подробнее, как они помогают развитию столицы и в каких отраслях используются?

– Офсетные контракты стали относительно новым способом поддержки инвестиций, который Москва активно начала использовать. Это долгосрочный государственный контракт на закупку, в первые годы которого поставщик-инвестор должен локализовать производство поставляемого товара на территории субъекта РФ. В данном случае в Москве. Причем инвестор должен выполнить, в первую очередь, определенные обязательства по объему инвестиций, созданию рабочих мест, уровню локализации. Затем у построенного либо уже существующего и модернизированного завода город по согласованной цене закупает определенный товар в течение оставшегося срока: например, если завод создан за три года, то на закупки остаётся семь лет. Москва за последние два года заключила два таких контракта. Надо сказать, что это единственные пока в России подобные контракты. Оба этих контракта – в фармацевтической отрасли. Совокупный объем инвестиций по ним – более 8 миллиардов рублей. В столице будет создано около 500 новых рабочих мест. Это как раз одно из преимуществ офсетного контракта, а их достаточно много. Большая часть производимых на двух заводах по контракту лекарств еще не изготавливалась в России. То есть это и импортозамещение, и локализация, и, как следствие, укрепление фармацевтической безопасности и столицы, и России в целом.

У поставщика-инвестора есть гарантия сбыта, и таким образом он может существенно снизить цены. Это тоже одно из преимуществ. Кстати, обе компании стали резидентами нашей особой экономической зоны «Технополис Москва» и сейчас активно там строятся. Такие проекты служат неплохим подспорьем для московских промышленников, потому что Москва является одним из крупнейших закупщиков не только на общероссийском уровне, но и на общемировом. Город закупает много лекарств, разных продуктов для школ, больниц, товаров для городского хозяйства, для благоустройства. Все можно закупать на долгосрочной основе, а для инвестора (особенно для инвестора, который создает новые заводы) крайне важно понимать долгосрочную гарантию сбыта. Поэтому мы планируем развивать эти контракты не только в фармацевтической отрасли.

ГОРОД РАЗВИВАЕТ ЯДЕРНУЮ МЕДИЦИНУ

– Москва анонсировала появление первого индустриального парка. Могли бы подробнее об этом рассказать?

– Индустриальный парк – это одна из форм поддержки, которые Москва использует для промышленных высокотехнологичных инвесторов. В целом система поддержки делится на несколько типов предприятий, в зависимости от их специализации. У нас 84 промкомплекса и технопарка. На этих предприятиях трудятся тысячи москвичей. Предприятия получают льготы, соответственно, берут на себя повышенные обязательства по инвестициям, по выплате достаточно конкурентной зарплаты. Недавно на Сочинском форуме было подписано соглашение о создании в Москве первого индустриального парка «Нижние Котлы». Это одно из предприятий структуры Росатома, которое будет развивать высокотехнологическую продукцию, в первую очередь, в медицине и в здравоохранении. Здесь будут выпускать различного типа томографы, аппараты для внутритканевой и внутриполостной терапии. То есть, по большому счету это ядерная медицина, высокотехнологичное оборудование, которое во многом еще не производится в России, в Москве.

Город по соглашению дает этому инвестору максимально возможные на уровне региона льготы – по налогу на имущество, на прибыль, по земельным платежам. Соответственно, в обмен на эти льготы инвестор обязуется вложить в предприятие более 2 миллиардов рублей в ближайшие 3-4 года. Здесь будет создано 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Город инвестирует в этот проект за счет налоговых льгот. Инвестор берет на себя обязательство вернуть их путем создания нового производства (путем привлечения высокотехнологичных резидентов), которое будет генерировать новые налоги, создавать новые рабочие места и решать социальные задачи – в данном случае в сфере здравоохранения.

НОВЫЙ ТРАНСПОРТ СТАНОВИТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИЩЕ

– Новыми городскими проектами активно интересуются многие инвесторы. Сейчас запускается один из таких проектов – канатная дорога между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Как это будет выглядеть и зачем нужно городу?

– В конце прошлого года в столице открылась первая канатная дорога в районе Лужников. Линия соединяет спорткомплекс «Лужники» со смотровой площадкой на Воробьевых горах. По загрузке маршрута мы видим востребованность такого транспорта. Хотя канатная дорога в Лужниках носит в основном туристическо-рекреационную функцию.

Новая воздушная линия соединит две станции метро – «Речной вокзал» и «Сходненскую». Она будет проходить через крупную водную преграду – Химкинское водохранилище. Главная задача этого проекта – в первую очередь, транспортная. Дело в том, чтобы добраться до этих двух точек, пассажир должен потратить, пользуясь наземным или подземным городским транспортом, около 45 минут. А благодаря канатной дороге время в пути сократится до 7 минут. Линия будет интегрирована в общую городскую транспортную систему. То есть оплатить проезд можно будет картой «Тройка», уже привычной москвичам, и тариф будет сопоставим со стоимостью проезда на метрополитене. Мы уже подвели итоги первого этапа конкурса. На нем компании должны были доказать опытом работы и реализации аналогичных проектов, что они могут создать нужную городу дорогу, а также подтвердить наличие финансовых ресурсов. В проекте участвуют две компании, обе прошли квалификацию. Одна из них уже известна москвичам построенной канатной дорогой в Лужниках – это российская компания совместно со швейцарским производителем канатного оборудования. Второй участник конкурса – французская компания, которая является одним из крупнейших производителей такого оборудования, совместно с российским финансовым инвестором группой компаний «Регион». В конце сентября они подадут уже окончательные заявки, и на основе экономических, технологических критериев будет определен победитель. Он должен будет в течение 2–2,5 лет построить канатную дорогу. Объем инвестиций в инфраструктурную и коммерческую часть составит более 3 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что этой канатной дорогой будет пользоваться до 19 тысяч пассажиров в сутки.

– А по другим маршрутам канатных дорог уже есть расчеты? Реально ли им превратиться в городской транспорт?

– Мы прорабатываем возможность создания около 10 новых канатных дорог, которые будут решать, в первую очередь, транспортные функции в различных районах столицы. Сейчас идут предварительные расчеты экономических составляющих, инфраструктурных, транспортных, земельно-имущественных вопросов, с которыми могут столкнуться либо инвесторы, либо город. Мы видим перспективы этого транспорта. В первую очередь, за счёт его экологичности, поскольку нет никакого негативного воздействия на окружающую среду. Ещё один плюс – его универсальность и компактность. Для создания канатных дорог достаточно ограниченных земельных участков для установки опор, на которых натянут трос и передвигаются кабинки. Поэтому в условиях плотной городской застройки и для улучшения экологии у этого вида транспорта неплохие перспективы.

– В прошлом году в городе появился еще один новый транспорт – электробусы. Почему Москва решила их закупить и почему для этого был выбран такой формат сотрудничества с инвестором, как контракт жизненного цикла?

– Закупка подобного вида транспорта призвана улучшить экологическую обстановку в городе. Мэр Сергей Собянин на одном из пленарных заседаний урбанфорума озвучил цифры, подтверждающие улучшение качества воздуха в городе за последние годы. Это произошло в том числе и за счет того, что мы перешли на закупку транспорта более высоких экологических стандартов. Мы также следим за тем, чтобы в частных автомобилях двигатели внутреннего сгорания отвечали самым высоким требованиям.

Кроме того, за последние годы существенно переформатировалась московская промышленность. К примеру, МПЗ провел модернизацию. А город следит за экологической составляющей именно наших московских производств. Но крупнейшим загрязнителем воздуха в городе является, безусловно, уличный транспорт. Когда город переходит на электробусы, мы говорим о том, что это позитивно повлияет на качество воздуха. Это крайне важно. Городом закуплено 300 электробусов, и они уже вышли на маршруты. А поставщиками по этим контрактам являются российские производители. Два контракта выиграла группа КАМАЗ, один – компания ГАЗ. По условиям закупки компании обслуживают поставляемые ими электробусы на всем жизненном цикле. Производитель изначально заинтересован поставить максимально качественные машины и затем обслуживать их, сокращая свои издержки, имея долгосрочную загрузку своих сервисных и производственных мощностей, возможность предоставить городу максимально конкурентную цену. Поэтому механизм контракта жизненного цикла мы активно используем сейчас именно в городском транспорте. Я думаю, будем распространять эти механизмы и на другие сферы – например, ЖКХ, медицину.