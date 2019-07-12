Не бояться высоты: Корреспондент "КП" изучил веревочные панда-парки Москвы

- Мама, я дальше не пойду!

Двенадцатилетняя девочка в альпинистской каске стояла на мостике как юный парашютист. Только перед ней вместо облаков растянулись канаты, брёвна с перилами, веревочные сети, бочки, обручи. Панда-парк поистине напоминает джунгли, в которых место найдётся не только детям, но и взрослым. Хотя маршрут определяют не по возрасту, а по росту (см. «Примеримся»).

Мама оказалась строгой:

- Я тебе зачем билет покупала?

- Я боюсь...

Девочка протянула ножку в пропасть и, как от огня, скорей убрала назад.

Подошла другая мамочка. И начала раздавать советы («главное, не бойся и вниз не смотри»). Мне все это напомнило небезызвестную телепередачу «Форт Боярд».

Однако девочка окончательно приросла к мостику. Минут через пять ее с маршрута снял инструктор.

- Я однажды видела, как в такой ступор вошёл мужик лет сорока, - рассказала «КП» Мария Вепренцева.

Она постоянный посетитель парка «Фили». И две ее дочки тоже - Лена и Аня. Первая ещё маленькая и поэтому проходит детский маршрут (всего метр от земли, но идти нужно тоже в каске и со страховкой). Аня постарше. Она пробирается по «семейному» маршруту (от 140 см»).

Ваш покорный слуга знает о нем не понаслышке. О, эти позорные пятнадцать минут моей жизни. Они вцепились в мою память тысячью острых и цепких коготков.

Эх, чуть-чуть не хватает до «семейного» маршрута, но ещё пару лет и Леночка Вепренцева будет ходить по тропам вместе с сестройФото: Павел КЛОКОВ

Оказалось, что я боюсь высоты. Главное, никогда не боялся, а тут как будто тумблер переключили. С земли кажется, что нет ничего проще, чем пройти по подвесным брёвнышкам. Да что там пройти. Пробежать! В детстве по таким без всякой страховки. А сейчас одна нога куда-то поехала, вторая тоже, но в другую сторону. А за спиной стоит пацан лет четырнадцати и снисходительно смотрит. Мол, какие вы старички неугомонные.

Плетёная лестница тоже далась с трудом. Я чувствовал себя шаловливым котом, сиганувшим на занавеску. Перебираться по ней можно только передними лапами. Задние беспомощно болтаются.

Но в целом, нужно признать, мне понравилось. Эмоции бьют через край. И даже хочется попробовать «экстремальный» маршрут. Тот, который 20 метров над землёй!

Надеюсь, перед стартом там выдают парашюты.

Зоя Сломинская приехала в парк «Фили» на велосипеде - и сразу на канатыФото: Павел КЛОКОВ

Адрес: парк «Фили», ул. Новозаводская, 22, ст. м. «Багратионовская».

Цены: 150 руб детский и 1000 руб взрослый (4 маршрута)

Есть камеры хранения и велопарковка.

ПРИМЕРИМСЯ

(см)

90-140 - детский

125-150 - ловкий

110-140 - храбрый

140-210 - семейный

150-210 - смотровой и экстремальный

ВАЖНО

- при посещении любого панда-парка вас должны обязательно проинструктировать. Научить пользоваться съёмным карабином (ещё один такой же с троса не снимается на протяжении всего маршрута), рассказать о каждом участке пути и его особенностях.

- маршруты имеют ограничения по весу - до 110 кг

- обувь должна быть на плоской подошве с закрытым носом, оптимальнее всего кроссовки

- ограничений по физической подготовке и здоровью нет

- если панда-парк находится под открытым небом и день выдался ненастным, лучше позвонить в колл-центр и уточнить, не изменился ли режим работы (во время сильного ветра высокие тропы закрывают). Телефон - 8 (800) 500-56-37

ГДЕ ЕЩЁ ЕСТЬ ВЕРЕВОЧНЫЕ ПАРКИ

МИТИНО

Три маршрута - детский, троллейный и смелый.

Считается небольшим панда-парком. Установлен не на деревьях, а на искусственных опорах.

Высота - 6 метров.

Велопарковка - есть.

Камеры хранения - нет.

Цены: 300 руб детский и 350 руб взрослый (1 маршрут).

Адрес: ул. Пенягинская, 10, ст. м. «Волоколамская».

Ксения Лебедева и Вячеслав Блашкин отдыхать перед телевизором не любят. Только движение и неповторимые эмоции!Фото: Павел КЛОКОВ

«АВИАПАРК»

Есть четыре маршрута. Самый экстремальный парк в Москве - тропы парят прямо над атриумом «ТЦ».

Высота: 18 метров.

Велопарковка: есть.

Камеры хранения: есть.

Цены: 400 руб детский и 300 руб взрослый (1 маршрут).

Адрес: Ходынский бульвар, 4, ст. м. «ЦСКА».

СОКОЛЬНИКИ

Семь маршрутов, более 50-ти препятствий. Расположены под открытым небом среди живых деревьев.

Высота: 10 метров.

Велопарковка: есть.

Камеры хранения: нет.

Цены: 300 руб детский и 600 руб взрослый (2 маршрута).

Адрес: 1-й Лучевой просек, 1, ст. м. «Сокольники».

ИЗМАЙЛОВО

Два маршрута - детский и семейный. Главная особенность - обе тропы длинные.

Высота: 10 метров.

Велопарковка: есть.

Камеры хранения: нет.

Цены: 250 руб детский и 350 руб взрослый.

Адрес: аллея Большого круга, 7, ст. м. «Партизанская».

ЛУЖНИКИ

Шесть маршрутов на берегу Москвы-реки.

Высота: 9 метров.

Велопарковка: нет.

Камеры хранения: нет.

Цены: 400 руб детский и 700 руб взрослый (2 маршрута).

Адрес: Лужнецкая набережная, 24, строение 1, ст. м. «Воробьёвы горы».

«РИВЬЕРА»

11 маршрутов - расположены в помещении ТЦ. Самый большой парк такого типа в России.

Высота: 7 метров.

Велопарковка: есть.

Камеры хранения: есть.

Цены: 750 руб детский и 1200 взрослый (два маршрута).

Адрес: ул. Автозаводская, 18, ст. м. «ЗИЛ».

МЕЩЕРСКИЙ

Восемь маршрутов для любого возраста. Расположен парк в глубине густого леса среди хвойных деревьев.

Высота: 9 метров.

Велопарковка: есть.

Камеры хранения: есть.

Цены: 700 руб детский и 1200 руб взрослый (2 маршрута).

Адрес: Московская область, Одинцовский район, Мещерский парк, ст. м. «Говорово».

КОЛОМЕНСКОЕ

Три маршрута под открытым небом, но не на деревьях, а на искусственных опорах.

Высота: 6 метров.

Велопарковка: да.

Камеры хранения: да.

Цены: 300 руб детский и 350 руб взрослый.

Адрес: проспект Андропова, 39, ст. м. «Коломенское».