Не бояться высоты: Корреспондент "КП" изучил веревочные панда-парки Москвы
- Мама, я дальше не пойду!
Двенадцатилетняя девочка в альпинистской каске стояла на мостике как юный парашютист. Только перед ней вместо облаков растянулись канаты, брёвна с перилами, веревочные сети, бочки, обручи. Панда-парк поистине напоминает джунгли, в которых место найдётся не только детям, но и взрослым. Хотя маршрут определяют не по возрасту, а по росту (см. «Примеримся»).
Мама оказалась строгой:
- Я тебе зачем билет покупала?
- Я боюсь...
Девочка протянула ножку в пропасть и, как от огня, скорей убрала назад.
Подошла другая мамочка. И начала раздавать советы («главное, не бойся и вниз не смотри»). Мне все это напомнило небезызвестную телепередачу «Форт Боярд».
Однако девочка окончательно приросла к мостику. Минут через пять ее с маршрута снял инструктор.
- Я однажды видела, как в такой ступор вошёл мужик лет сорока, - рассказала «КП» Мария Вепренцева.
Она постоянный посетитель парка «Фили». И две ее дочки тоже - Лена и Аня. Первая ещё маленькая и поэтому проходит детский маршрут (всего метр от земли, но идти нужно тоже в каске и со страховкой). Аня постарше. Она пробирается по «семейному» маршруту (от 140 см»).
Ваш покорный слуга знает о нем не понаслышке. О, эти позорные пятнадцать минут моей жизни. Они вцепились в мою память тысячью острых и цепких коготков.
Эх, чуть-чуть не хватает до «семейного» маршрута, но ещё пару лет и Леночка Вепренцева будет ходить по тропам вместе с сестройФото: Павел КЛОКОВ
Оказалось, что я боюсь высоты. Главное, никогда не боялся, а тут как будто тумблер переключили. С земли кажется, что нет ничего проще, чем пройти по подвесным брёвнышкам. Да что там пройти. Пробежать! В детстве по таким без всякой страховки. А сейчас одна нога куда-то поехала, вторая тоже, но в другую сторону. А за спиной стоит пацан лет четырнадцати и снисходительно смотрит. Мол, какие вы старички неугомонные.
Плетёная лестница тоже далась с трудом. Я чувствовал себя шаловливым котом, сиганувшим на занавеску. Перебираться по ней можно только передними лапами. Задние беспомощно болтаются.
Но в целом, нужно признать, мне понравилось. Эмоции бьют через край. И даже хочется попробовать «экстремальный» маршрут. Тот, который 20 метров над землёй!
Надеюсь, перед стартом там выдают парашюты.
Зоя Сломинская приехала в парк «Фили» на велосипеде - и сразу на канатыФото: Павел КЛОКОВ
Адрес: парк «Фили», ул. Новозаводская, 22, ст. м. «Багратионовская».
Цены: 150 руб детский и 1000 руб взрослый (4 маршрута)
Есть камеры хранения и велопарковка.
ПРИМЕРИМСЯ
(см)
90-140 - детский
125-150 - ловкий
110-140 - храбрый
140-210 - семейный
150-210 - смотровой и экстремальный
ВАЖНО
- при посещении любого панда-парка вас должны обязательно проинструктировать. Научить пользоваться съёмным карабином (ещё один такой же с троса не снимается на протяжении всего маршрута), рассказать о каждом участке пути и его особенностях.
- маршруты имеют ограничения по весу - до 110 кг
- обувь должна быть на плоской подошве с закрытым носом, оптимальнее всего кроссовки
- ограничений по физической подготовке и здоровью нет
- если панда-парк находится под открытым небом и день выдался ненастным, лучше позвонить в колл-центр и уточнить, не изменился ли режим работы (во время сильного ветра высокие тропы закрывают). Телефон - 8 (800) 500-56-37
ГДЕ ЕЩЁ ЕСТЬ ВЕРЕВОЧНЫЕ ПАРКИ
МИТИНО
Три маршрута - детский, троллейный и смелый.
Считается небольшим панда-парком. Установлен не на деревьях, а на искусственных опорах.
Высота - 6 метров.
Велопарковка - есть.
Камеры хранения - нет.
Цены: 300 руб детский и 350 руб взрослый (1 маршрут).
Адрес: ул. Пенягинская, 10, ст. м. «Волоколамская».
Ксения Лебедева и Вячеслав Блашкин отдыхать перед телевизором не любят. Только движение и неповторимые эмоции!Фото: Павел КЛОКОВ
«АВИАПАРК»
Есть четыре маршрута. Самый экстремальный парк в Москве - тропы парят прямо над атриумом «ТЦ».
Высота: 18 метров.
Велопарковка: есть.
Камеры хранения: есть.
Цены: 400 руб детский и 300 руб взрослый (1 маршрут).
Адрес: Ходынский бульвар, 4, ст. м. «ЦСКА».
СОКОЛЬНИКИ
Семь маршрутов, более 50-ти препятствий. Расположены под открытым небом среди живых деревьев.
Высота: 10 метров.
Велопарковка: есть.
Камеры хранения: нет.
Цены: 300 руб детский и 600 руб взрослый (2 маршрута).
Адрес: 1-й Лучевой просек, 1, ст. м. «Сокольники».
ИЗМАЙЛОВО
Два маршрута - детский и семейный. Главная особенность - обе тропы длинные.
Высота: 10 метров.
Велопарковка: есть.
Камеры хранения: нет.
Цены: 250 руб детский и 350 руб взрослый.
Адрес: аллея Большого круга, 7, ст. м. «Партизанская».
ЛУЖНИКИ
Шесть маршрутов на берегу Москвы-реки.
Высота: 9 метров.
Велопарковка: нет.
Камеры хранения: нет.
Цены: 400 руб детский и 700 руб взрослый (2 маршрута).
Адрес: Лужнецкая набережная, 24, строение 1, ст. м. «Воробьёвы горы».
«РИВЬЕРА»
11 маршрутов - расположены в помещении ТЦ. Самый большой парк такого типа в России.
Высота: 7 метров.
Велопарковка: есть.
Камеры хранения: есть.
Цены: 750 руб детский и 1200 взрослый (два маршрута).
Адрес: ул. Автозаводская, 18, ст. м. «ЗИЛ».
МЕЩЕРСКИЙ
Восемь маршрутов для любого возраста. Расположен парк в глубине густого леса среди хвойных деревьев.
Высота: 9 метров.
Велопарковка: есть.
Камеры хранения: есть.
Цены: 700 руб детский и 1200 руб взрослый (2 маршрута).
Адрес: Московская область, Одинцовский район, Мещерский парк, ст. м. «Говорово».
КОЛОМЕНСКОЕ
Три маршрута под открытым небом, но не на деревьях, а на искусственных опорах.
Высота: 6 метров.
Велопарковка: да.
Камеры хранения: да.
Цены: 300 руб детский и 350 руб взрослый.
Адрес: проспект Андропова, 39, ст. м. «Коломенское».
ИСТОЧНИК KP.RU