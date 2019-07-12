2019-07-12T15:29:55+03:00
Происшествия

В Москве горит одно из зданий Государственного архива литературы и искусства

Под угрозой уничтожения коллекция микрофильмов, сотрудники эвакуированы
Анастасия ВАРДАНЯН
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По одной из версий, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводкеПо одной из версий, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводкеФото: Артем КИЛЬКИН
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Днем в пятницу, 12 июля, пожар вспыхнул в одном из зданий Государственного архива литературы и искусства на улице Выборгской. Очевидцы позвонили в службу спасения. Сейчас на месте ЧП работают пожарные расчеты.

- Сотрудники эвакуированы. Данные о пострадавших уточняются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В Москве загорелся государственный архив литературы и искусства.

По данным администрации РГАЛИ, никто не пострадал. Горит второй корпус архива, в котором собрана коллекция микрофильмов. Оценить ущерб руководство сможет после того, как пожар будет локализован.

- Читальный зал в первом корпусе работает в прежнем режиме. Сегодня взять книги можно до 15.00, - сообщили "КП" в администрации Государственного архива литературы и искусства.

По одной из версий, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке.

В Москве загорелся Государственный архив литературы и искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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