В Москве горит одно из зданий Государственного архива литературы и искусства
Днем в пятницу, 12 июля, пожар вспыхнул в одном из зданий Государственного архива литературы и искусства на улице Выборгской. Очевидцы позвонили в службу спасения. Сейчас на месте ЧП работают пожарные расчеты.
- Сотрудники эвакуированы. Данные о пострадавших уточняются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
В Москве загорелся государственный архив литературы и искусства.
По данным администрации РГАЛИ, никто не пострадал. Горит второй корпус архива, в котором собрана коллекция микрофильмов. Оценить ущерб руководство сможет после того, как пожар будет локализован.
- Читальный зал в первом корпусе работает в прежнем режиме. Сегодня взять книги можно до 15.00, - сообщили "КП" в администрации Государственного архива литературы и искусства.
По одной из версий, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке.
В Москве загорелся Государственный архив литературы и искусства.
ИСТОЧНИК KP.RU