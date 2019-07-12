Москва создает рабочие места за пределами центра

Для многих москвичей уже стало привычным наматывать десятки километров по городу. Утром - на работу, вечером - домой. Каждый день горожане фактически живут в транспорте по 2 - 3 часа. Часто приходится ездить в офис в центр города, поэтому проблема маятниковой миграции в столице сохраняется. Хотя за последние годы благодаря действиям руководства Москвы строительство в центре резко уменьшилось, в том числе, и после расторжения сотен контрактов с инвесторами. Своими проектами застройщики все чаще занимаются за пределами ТТК.

«Тем не менее, дефицит рабочих мест за пределами ТТК по-прежнему ощущается достаточно сильно. Мы решили сделать следующий шаг: ввести финансовые льготы для инвесторов, создающих места приложения труда за пределами центра», - написал мэр Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

РАБОТА В СВОЕМ РАЙОНЕ

Теперь пришла пора изменить давно действующие в Москве правила, по которым в первый год строительства или реконструкции здания застройщик перечисляет в бюджет повышенную плату за земельный участок. На сумму дополнительного платежа влияла плотность застройки. При этом платеж достигал от 5% до 80% кадастровой стоимости земельного участка.

«Принятое на этой неделе постановление правительства Москвы отменяет этот дополнительный платеж в случае строительства или реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами ТТК. При строительстве жилья или апартаментов дополнительный платеж будет по-прежнему взиматься», - сообщил в блоге Сергей Собянин.

Как отметил мэр, объявленная льгота позволит уменьшить себестоимость строительства или реконструкции коммерческих зданий на 8 - 10%. Кто-то скажет, мол, выгода могла бы быть и больше. Но все же очевидно, что со «скидкой» экономика многих пока нерентабельных проектов заметно улучшится. При этом у инвесторов появится реальный стимул превратить бывшие промзоны в комфортные районы с офисами, магазинами, новыми рабочими местами.

ЖИТЕЛИ В ВЫИГРЫШЕ

Новая инициатива Сергея Собянина запустит сразу несколько важных положительных изменений. В городе начнется снижение ставок аренды, поскольку у бизнеса появятся новые возможности для развития, для создания новых офисов и магазинов.

Маятниковая миграция тоже станет сокращаться, улучшая экологию. Ведь машинами москвичи станут пользоваться реже, а значит, и вредных выбросов в воздухе будет меньше.

Город в свою очередь ничего от новой льготы не потеряет. Наоборот, «упущенные» на старте строительства поступления в бюджет вернутся городу в виде роста инвестиций в строительство и налогов на бизнес в новых офисах и магазинах. И самое главное - москвичи в выигрыше, поскольку смогут работать ближе к дому.

«ВЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ В ОДНОМ ТРЕНДЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА»

Многочисленные эксперты поддерживают решение руководства города.

- Инициатива столичных властей крайне важна, поскольку решает сразу комплекс задач, - говорит Сергей Георгиевский, эксперт в области устойчивого развития территорий, основатель и генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР». - Коммерческое строительство выносится туда, где проживает большинство москвичей. Это снизит и маятниковую миграцию, и нагрузку на центр столицы, а также создаст возможности шаговой доступности до работы или мест отдыха. Качество жизни и комфорт городской среды повышаются. При этом выигрывают и застройщики. Для них тоже появляются новые возможности. С точки зрения экономического эффекта в долгосрочной перспективе выгоду получат и инвесторы, и город.

- Сегодня город это не только совокупность районов и улиц, - отмечает Денис Соколов, партнер, руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной ЕвропеCushman & Wakefield. - Хорошая городская среда это то, где опыт горожанина меняется через каждые 10 метров прогулки. В этой связи динамическое ценообразование это большой шаг вперед. Обнуление платежей позволит более оперативно реагировать на потребности города. Ведь именно коммерческая недвижимость формирует деловую активность. Уже началось формирование локальных деловых кластеров за пределами ТТК. Важно, что городские власти действуют в одном тренде с требованиями рынка.

Зарубежные эксперты придерживаются такой же точки зрения, что и столичные власти.

- Когда я думаю о городе будущего, в первую очередь, я представляю, что там должно быть меньше перемещений, - говорит Лиора Шехтер, СТО, директор по информационным технологиям в Тель-Авиве. - Мы уже работаем над этим в Тель-Авиве. В каждом микрорайоне, у каждой дороги есть собственные магазины, рабочие места. Люди остаются в своем районе, у них нет необходимости ехать в центр города или другие районы. Они могут перемещаться, но все, что нужно для жизни, есть рядом с их домом. Очень важно обеспечить таким условия, чтобы у людей не было необходимости ездить в разные районы города.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• За последние 8 лет в промзонах, Новой Москве и в других удаленных от центра районах построено порядка 15 млн. кв. метров магазинов, офисов, технопарков и прочих коммерческих объектов, создающих новые рабочие места.

• В 2010 году в центре города находилось 43% рабочих мест. Сейчас - до 35%. Обеспеченность местами приложения труда улучшилась в 99% районов Москвы.