2019-07-12T15:31:57+03:00
Общество

Эстакаду между Горьковским и Носовихинским шоссе в Реутове сдадут на 3 месяца раньше срока

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ на объекте, который серьезно разгрузит городские дороги
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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..Фото: Денис ТРУДНИКОВ
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Автомобильная эстакада, которая соединит две части подмосковного города Реутова, будет достроена с опережением срока. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приехавший на объект с проверкой.

Географическая особенность Реутова - город фактически разделен на две части железной дорогой (это довольно загруженное Горьковское направление, - Авт.), северную и южную. Да, сейчас здесь есть одноуровневый переезд. Но это же - сказка о потерянном времени и нервах. Либо делай огромный крюк, объезжая по МКАД, либо стой, жди, пока поднимут шлагбаум. Жители Реутова неоднократно обращались с губернатору с просьбой решить дорожную ситуацию. По поручению Андрея Воробьёва было запущено строительство четырехполосной эстакады длиной около 1,2 километра.

- За последние 6 лет мы активно реализуем программу строительства путепроводов, - напомнил губернатор. - В этом году сдадим два объекта, один из которых соединяет Реутов и Балашиху. Здесь будет проезжать около 30 тыс автомобилей в сутки. Очень приятно, что строители добросовестно работают. Уже в сентябре проект будет сдан, хотя по графику это должно было произойти в декабре. Мы встречались с жителями, они очень ждут этот путепровод. Уверен, что он разгрузит дорожную ситуацию в Реутове, Балашихе, микрорайоне Железнодорожный.

На объекте трудятся около 120 строителей и 20 единиц техники. Сейчас здесь монтируют пролетные строения, устанавливают подпорные стены, перекладывают коммуникации.

После сдачи эстакады строители возьмутся за другой транспортный объект - ремонт Транспортной улицы. На протяжении 3 километров дороги будет уложено новое дорожное покрытие, вдоль нее появится тротуар с новым бортовым камнем и разметка.

- Жители жаловались на состояние дороги на улице Транспортная, - сказал Андрей Воробьёв. - У нас не было возможности начать ремонт из-за строительства путепровода. Мы ее обязательно сделаем, как только сдадим путепровод.

Фото: ТВ 360

Фото: ТВ 360

ИСТОЧНИК KP.RU

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