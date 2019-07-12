2019-07-12T15:36:43+03:00
Общество

Обновлённых памятников становится больше

Первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы рассказал "КП" о ключевых проектах реставрации
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Мирзоян Сергей МихайловичМирзоян Сергей Михайлович
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- Сергей Михайлович, на Речном вокзале как раз в дни форума сняли на реставрацию историческую звезду со шпиля. Что будет дальше со зданием?

- Северный речной вокзал ранее находился, напомню, в федеральной собственности. К сожалению, реставрация никогда здесь не проводилась. После того, как объект передали городским властям и закрепили за соответствующими подразделениями, были подготовлены проекты противоаварийных работ, комплексный проект реставрации и приспособления этого здания к современному использованию. Эти работы уже ведутся полным ходом с прошлого года. В дальнейшем этот объект вернется в городскую среду и в транспортную систему города. Мы, конечно, ожидаем, что в следующем году реставрационные работы завершатся и мы увидим обновленные северные речные ворота города.

- А будут ли добавляться новые функции зданию?

- Нет, это по-прежнему будет речной вокзал для горожан и туристов. Парк рядом с ним в ближайший год будет отреставрирован. Я думаю, что вокзал станет еще одной точкой притяжения и дальше будет активно развиваться как часть комфортного городского пространства.

Сергей Мирзоян на Московском Урбанфоруме - 2019.

ДОМ НАРКОМФИНА ОТКРОЮТ УЖЕ ОСЕНЬЮ

- А какие памятники откроются после реставрации в этом году?

- Для нас знаковым является проект «Дом Наркомфина», который долгие годы ждал своего часа и наконец дождался. За прошлый и за этот год выполнен значительный объем реставрационных работ. Мы ожидаем, что осенью этого года основные работы по реставрации завершатся. Дому Наркомфина вернем его историческую функцию с общественными зонами.

Ещё один важный проект - Политехнический музей. Ко Дню города планируем открыть отреставрированные фасады этого прекрасного здания. А в следующем году полностью завершим реставрацию музея. В среднем в городе сейчас от 200 до 300 зданий находится на разной стадии реставрационных работ.

"ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ГОРОДА НУЖНО СОХРАНЯТЬ"

- Иногда соцсети заполняют истории с примерами варварской реставрации городских объектов, которые не находятся под охраной государства, но в то же время придают особый облик городу. Например, недавняя история – барельеф на доме в Сверчковом переулке, где скульптура была обезображена до неузнаваемости… Как защитить такие исторические ценности?

- Действительно, неприятная история в этом переулке случилась. И хотя объект не обладает статусом памятника архитектуры, тем не менее, мы не могли остаться в стороне и не отреагировать на это событие. Мы привлекли реставрационное сообщество, чтобы принять оперативные меры к спасению и к проведению реставрации этой скульптурной композиции. Но на этом не остановимся. С собственником здания обсудили эту ситуацию и убедили его в том, что необходимо проводить качественную реставрацию и на остальных объектах здания.

В прошлом году также по заказу Департамента культурного наследия на Доме писателей (Плотников переулок, 4/5) был отреставрирован лепной декор.

Конечно, мы проработаем этот вопрос и подумаем, как урегулировать подобные ситуации в законодательстве, с тем чтобы можно было сохранять то, что не является объектом культурного наследия, но составляет историческую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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