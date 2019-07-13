Создавать компьютерные программы и 3D-игры: Как попасть в первую кибершколу в Москву

Научиться моделировать трехмерные объекты, создавать игровую 3D-графику, самостоятельно разрабатывать компьютерные игры от «А» до «Я» можно будет в первой кибершколе в Москве. Свои двери она откроет 1 сентября. Занятия будут проходить на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта и оздоровительного лагеря «Патриот». В новой школе будут все общеобразовательные предметы, а также уроки из IT-индустрии. Для поступления в школу каких-то выдающихся знаний не нужно. Поступить в нее сможет любой заинтересованный ученик 10-го или 11-го класса. Как говорят педагоги, каждый ученик талантлив в киберспорте по-своему.

- У нас очень хорошие преподаватели - это молодые учителя, которые сами достигли результатов в киберспорте и до сих пор у них горят глаза, - говорит Елена Авдеева, руководитель проекта «Школа интеллектуальных видов спорта с киберклассами».

Задача педагогов - передать опыт, рассказать детям о цифровом будущем. Ведь еще сейчас не все готовы к технологиям. Но нужно делать шаги к будущему, а поэтому основы нужно закладывать уже в школьном возрасте.

- Интереснее создавать игры, хотя и не менее интересно в них играть. Когда ты создаешь - ты творишь. Сейчас кому-то может не хватать знаний. Не секрет, что даже студенты забывают об элементарных предметах. Математика, например, лежит в основе. Мы сможем формировать не только киберспортсменов, но и разработчиков игр. Есть еще направления - кибербезопасности и создание симуляторов (создание виртуальной реальности). Весь этот комплекс знаний поможет в будущей профессии, - говорит Александр Белов, руководитель Департамента прикладной математики Национального исследовательского университета «Высшая школа».

Первые уроки в кибершколе пройдут в формате выездных занятий за пределами Москвы. В этом году учениками станут десятиклассники, которые увлекаются новыми технологиями и интеллектуальными видами спорта. Там будут учить информационным технологиям, компьютерному дизайну, спортивному праву, игре в шахматы и другим предметам. Такой школы в Москве еще не было, и стать одним из первых ее учеников интересно.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К КИБЕРШКОЛЕ

Как понять, интересно ребенку заниматься киберспортом или он просто любит играть в танчики? Есть возможность попробовать свои силы в проекте «Киберлето». Это напоминает мини-лагерь. Попасть на смену могут школьники

7 - 10-х классов. Занятия будут проходить в детском центре имени Петра Великого (по адресу: Ленинградское шоссе, 56а), они бесплатные. Запись на обучение открыта на портале mos.ru. Каждая смена - это неделя увлекательных уроков, на которых можно приобрести полезные технические и инженерные навыки. Детям предложат освоить гейм-дизайн и программирование, разрабатывать 3D-персонажей и виртуальные миры. Педагоги объяснят принцип написания компьютерных программ, как развить пространственное мышление, фантазию и раскрыть свой творческий потенциал. Но главная миссия проекта «Киберлето» - помочь школьникам определиться с будущей профессией и поступить в высшие учебные заведения. Проект «Киберлето» будет работать до 2 августа.

- Всего будет пять смен. Они для московских школьников 12 - 16 лет. Дети там получают знания по созданию и тестированию игр, совершенствуют свой киберспортивный опыт, они учатся достигать результата, учатся работать в команде. А также готовятся к профессии в будущем, постигая азы программирования и дизайна, - рассказывает Александр Добряков, заместитель директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта.

Но это не означает, что дети будут сидеть за компьютером по несколько часов. Уроки включают зарядку, которую будет проводить один из чемпионов по компьютерной игре Just Dance, принцип которой заключается в том, чтобы безошибочно воспроизвести движения танцора на экране и заработать баллы. Дети будут учиться гребле, у них будут батлы и реальный футбол. А еще ребят ждут тематические квесты, исторические викторины и развлечения на свежем воздухе.

- Мой курс помогает детям определиться с будущей профессией и с головой погрузиться в сферу дизайна. Стоит признаться, что многие дети приходили, не обладая компьютерными знаниями, но смогли попробовать свои умения, создавали графику, - рассказал Илья Семичаснов, студент факультета

МИЭМ кафедры компьютерной безопасности департамента прикладной математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», преподаватель летней кибершколы.

Первые ученики проекта «Киберлето» уже создали свои компьютерные игры, и это всего лишь за неделю обучения. Ученики стали понимать, какие нужно использовать цвета, объекты, психологические задачи.

- Я узнал о проекте «Киберлето» от своего отца. Пошел, чтобы получить свой опыт. В итоге смог создать свою платформу для 3D-игры, и это было очень интересно, - поделился Григорий Ерофеев, учащийся 8-го класса школы № 224, ученик летней кибершколы.