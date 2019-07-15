2019-07-15T10:25:26+03:00
Происшествия

В Подмосковье при пожаре частного дома погибли пять человек, в том числе трое детей

Еще двое доставлены в больницу с ожогами
Семен ЕЛЕНИН
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При разборе завалов на месте пожара в Подмосковье обнаружены пять тел.При разборе завалов на месте пожара в Подмосковье обнаружены пять тел.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Тела пяти человек нашли при разборе завалов дома сгоревшего в ночь на понедельник, 15 июля. Деревянный двухэтажный коттедж на Луговской улице в подмосковном Жуковском загорелся около 04:00. На номер 112 позвонили жители стоящих неподалеку многоэтажек - густой черный дым, поваливший от частного дома, было видно издалека.

На место приехали несколько пожарных расчетов, однако лишь через час спасателям удалось ликвидировать открытое горение. По словам источника в экстренных службах, тушение осложнялось тем, что горевший дом был полностью деревянным. Полностью потушить пожар удалось лишь около 7:45.

- В доме проживала большая семья, - сообщил «КП» источник. - По предварительной информации, в момент пожара все спали. Двое мужчин сумели выбраться из дома самостоятельно еще до приезда пожарных и с тяжелыми ожогами госпитализированы. Однако есть и погибшие.

При разборе завалов пожарные нашли пять тел. Две женщины и трое детей - 4, 10 и 13 лет.

Фото Следственного комитета с места пожара в Жуковском.

Фото Следственного комитета с места пожара в Жуковском.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- На место происшествия прибыл и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Иванов, а также криминалисты и следователи территориального следственного отдела, - сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, в том числе выживших.

- Рассматривается несколько версий случившегося, - продолжает источник. - В том числе неосторожное обращение с огнем и техническое состояние электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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