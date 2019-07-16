Бизнес все активнее инвестирует в науку

Отечественные университеты все чаще занимаются научными разработками совместно с частным бизнесом, как это принято в ведущих вузах мира. Приведем свежий пример. На прошлой неделе в Екатеринбурге, где проходила международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019, руководство Уральского федерального университета (УрФУ) представило Президенту России Владимиру Путину ряд научных и строительных проектов, которые создаются в том числе при участии Трубной Металлургической Компании (ТМК).

ПРЕЗИДЕНТ ОДОБРИЛ

Президент России Владимир Путин ознакомился с рядом уникальных разработок. В частности, главе государства представили инновационный проект получения скандия, используемого в медицине, авиакосмической отрасли и оборонке. Как отметил председатель совета директоров ТМК, глава наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский, до запуска проекта весь необходимый России скандий приобретался за рубежом.

- Есть возможность выйти на 10% мирового производства этого вещества, - отметил он.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уточнил, что университет готов выступить как подрядчик этого проекта и предоставить свою инженерную команду.

Глава государства одобрил проект, отметив важность использования скандия в отечественной промышленности.

Накануне на ИННОПРОМе ТМК и УрФУ договорились о сотрудничестве в области цифровизации, информационных технологий и консалтинга. Первым проектом станет работа по унификации и цифровизации кадрового администрирования ТМК. Также с сентября 2019 года первая группа сотрудников трубной компании пройдет обучение по новой магистерской программе по управлению металлургическим предприятием, разработанной совместно с УрФУ и корпоративным университетом ТМК2U.

- Для университета это очень важное партнерство, оно особенно важно для нас в связи с тем, что мы планируем подавать заявку на научно-образовательный центр мирового уровня и взаимодействие с компанией ТМК там будет одним из ключевых, - уточнил проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев.

«САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ КАМПУС»

На встрече Владимира Путина со студентами и аспирантами УрФУ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Дмитрий Пумпянский представили концепцию строительства спортивных объектов. По плану проекта на юго-востоке Екатеринбурга построят Деревню Универсиады, включающую в себя общежития для спортсменов площадью 200 тыс. кв. м, медицинский центр - 7000 кв. м, стадион, центр обслуживания делегаций и спортивно-информационный центр, а также дворец водных видов спорта и гребной канал.

На площади более 130 тыс. кв. м в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», который уже построен в районе «Новокольцовский», планируется разместить офисы, пункты питания на 3500 мест и другие объекты инфраструктуры Универсиады. В четырех павильонах комплекса проведут соревнования по боксу, настольному теннису, фехтованию, бадминтону, тхэквондо, волейболу - всего по восьми видам спорта.

Глава региона Евгений Куйвашев подчеркнул, что после проведения спортивного турнира объекты Универсиады будут переданы УрФУ.

«Главное, что мы построим самый современный кампус. Мы посмотрели наилучшие практики и сможем сделать самый современный образовательный центр», - сообщил губернатор.

Евгений Куйвашев отметил, что в дальнейшем частью университетского кампуса станет зона гостеприимства и инфраструктуры Универсиады, где разместятся учебные корпуса институтов естественных наук и математики, радиоэлектроники и информационных технологий, Высшей школы экономики и менеджмента, а также подготовительное отделение для иностранных студентов. Общежития спортсменов также будут переданы университету.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пассажиропоток можно увеличить в полтора раза

На выставке ИННОПРОМ-2019 прошло еще несколько событий, наглядно показывающих роль предприятий Дмитрия Пумпянского в научной жизни и экономике Урала. В рамках Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (GRID) при содействии Российско-Германской внешнеторговой палаты завод «Уральские локомотивы», выпускающий скоростные электропоезда «Ласточка», посетили представители немецких и российских компаний. По словам председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, совместное предприятие Группы Синара (президент холдинга - Дмитрий Пумпянский) и концерна Siemens - это завод самого высокого уровня, соответствующий международным стандартам, как и ведущие предприятия Европы.

Делегация GRID на заводе «Уральские локомотивы». Фото: Пресс-служба ТМК

«Симбиоз российских и немецких технологий дает высокие результаты. Но к каждому процессу нужно подходить индивидуально. Так, в своей практике мы используем как лучший европейский опыт, так и российские разработки», - отметил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.

Группа Синара представила проект интеграции современного высокотехнологичного подвижного состава в транспортную городскую инфраструктуру. Так, «Синара - Транспортные Машины» (СТМ), входящая в Группу Синара, разрабатывает решения, позволяющие внедрять пассажирские сервисы, обустраивать выделенные полосы для общественного транспорта и пересадочных узлов, создавать центры организации дорожного движения и внедрять новую маршрутную сеть. Также предприятия СТМ обладают технологиями для выпуска современных модификаций трамвая, что позволит увеличить городской пассажиропоток на 50%, а скорость перевозки на 60%.

Кроме того, на выставке ректоры пяти ведущих вузов, директора пяти институтов Уральского отделения Российской академии наук и руководители крупнейших компаний Урала, среди которых и Группа Синара, договорились о взаимодействии в рамках только что созданного на базе УрФУ межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Данный центр призван объединить потенциалы вузовской, академической науки и промышленных предприятий для развития прикладных научных исследований и разработок, которые интересны бизнесу.