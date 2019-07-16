В парке Победы в Зеленограде появятся набережные

В парке Победы в Зеленограде в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории ведутся работы по устройству набережных, об этом рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П.Бирюков.

«Центральный элемент территории - Большой городской пруд площадью около 9 га. Водоем занимает особое место в парковой композиции, но до комплексного благоустройства здесь не было удобных подходов и спусков к воде. Для того чтобы максимально разнообразить отдых посетителей в парке обустроят живописные прогулочные променады в виде набережных на сваях, которые позволят включить береговую линию в общее пространство парка» - рассказал о планах благоустройства Петр Бирюков.

Фото mos.ru

Всего в парке специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обустроят две набережные, которые пройдут вдоль берегов Большого городского пруда. На данный момент забурены сваи, с помощью металлоконструкций ведется формирование оснований будущих набережных. В целях безопасности на них обустроят ограждения. Затем конструкции облицуют специальной террасной доской.

«Одна из набережных пройдет вдоль берега со стороны Префектуры, протяженность маршрута составит порядка 400 метров. Здесь поставят более 20 лежаков и 6 лавочек. Другая, поменьше, будет обустроена со стороны Дендропарка, ее протяженность составит порядка 150 метров. На ней установят 12 скамеек для отдыха. А для вечерних прогулок по набережным в поручни вмонтируют светодиодную ленту» - рассказал Петр Бирюков.

Фото mos.ru

Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству сетей электроснабжения и дорожно-тропиночной сети. Помимо этого, завершается реконструкция фонтана и ремонт подпорных стен. На территории всего парка дополнительно высадят различные виды деревьев и кустарников. Также здесь разобьют цветники и обустроят газоны.

Завершить благоустройство парка Победы в Зеленограде планируется в 2019 году.