Эх, рассказать бы Гоголю про эту фальшь убогую…

В воскресенье те, кто зовется оппозиционерами, привели тысячу человек к зданию горизбиркома. Это на Моховой - напротив Кремля. Санкции на митинг им не дали. И потому записные свободолюбцы назвали это «встречей с избирателями». Господа Гудков, Яшин, Митрохин, Гончаров и примкнувшая к ним госпожа Соболь со товарищи требовали, чтобы их зарегистрировали кандидатами в депутаты столичного парламента. То, что часть собранных подписей в их поддержку признали фальшивкой, протестующие сочли нападками на демократию. Однако с подписями дело и правда дрянь…

«ОН УМЕР 14 МАЯ...»

Любовь Соболь обучена хорошо говорить. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» умеет себя подать. В воскресенье она была в первых рядах протестующих. Заявляла о голодовке, а, когда ее наконец задержали, зачем-то решила немного побегать.

На могиле Алексея Обайкина на Хованском кладбище земля еще не осела. Житель Пресненского района отошел в мир иной два месяца назад. А недавно, как сообщал «АиФ», автограф покойного появился в... подписном листе под номером 2464. А. Н. Обайкин с того света поддержал Л. Э. Соболь. Сотрудник избиркома для проверки позвонил вдове ушедшего. И вот какой диалог у них состоялся...

Людмила Обайкина:

- Так он умер. Скончался 14 мая.

Сотрудник ИК:

- Нечистые на руку кандидаты берут базы данных и вносят из них в свои подписные листы данные людей, которые скончались. Как, по-вашему, поступать с такими кандидатами? Или, может, не трогать эту тему?

Людмила Обайкина:

- Я бы не допускала людей подобных вообще до власти. Если они такими методами идут - через мертвые души, чтобы получить свое кресло…

Гоголя в школе мы все читали. И Любовь Э. Соболь наверняка не исключение. Вот только выводы из труда классика сделали разные. У госпожи Соболь есть те, кто юристу ФБК и ее идеям сочувствует. Но она успела предать и симпатизантов. Например, неизвестного ей Владимира Валентиновича Иванова и его маму, Антонину Ивановну Ларчеву. В. В. Иванов на звонок члена избиркома откликнулся охотно. Сразу сообщил, что Соболь автографом поддержал. А узнав, что в подписном листе есть и росчерк его матушки, явно опешил.

- Я подпись Ларчевой Антонины Ивановны не ставил, сразу скажу. Это моя мама, которая скончалась у меня на руках 29 апреля, - растерянно сообщил Владимир Валентинович. - Она могла поставить подпись только в прошлую кампанию. А в эту… ну никак не стыкуется…

В. В. Иванов в беседе с членом избиркома пытался даже оправдать эту «неловкую ситуацию». Рассуждал про Соболь, что «все-таки она женщина, а у женщин своя женская логика, основанная на интуиции».

Да не женская это логика - просто холодный расчет. Собрать автографы мертвых душ, а потом начать давить на власть. Мол, настоящих демократов притесняют.

«ДА ПУСТЬ СНИМАЮТ ЕГО!»

И ведь дактилоскопией притесняют по всему фронту! Экс-помощник экс-депутата Дмитрия Гудкова, глава правления «Открытой России» Александр Соловьев тоже попал под жернова проверки подписей на подлинность.

«Соловьеву и Клочкову я передаю привет. Скачите энергичнее. Громче обвиняйте власть в фальсификациях. Все знают, что «Держите вора!» чаще всего для отвода глаз кричит сам вор», - заявил член Общественной палаты России Илья Ремесло. Он провел собственное расследование того, как собирались подписи. Что обнаружил? Повсеместно - непроходимый цинизм «ратующих за права и свободы».

С Химкинского кладбища шлет привет А. Ю. Соловьеву преставившийся 3 мая 2019 года А. В. Карелин. Его брат, Кирилл Викторович Карелин, сначала даже не понял, зачем ему звонит сотрудник избирательной комиссии. И почему спрашивает про данные умерших людей.

- Это какие же выборы, районные или городские? - интересуется К. В. Карелин. - В Мосгордуму? Так надо аннулировать голос брата. Он же в мае умер! Что с кандидатом? Так пусть его снимают просто, и все!

«Сняли просто» - после элементарной проверки - немалое число кандидатов в депутаты. В 43-м округе (где витийствует мятежная Соболь) - так вообще всех. В том числе провластных актера и футболиста. Ведь проверка подписей - обычная процедура перед любыми выборами. И не важно, кто ты - яблочник, единоросс или «борец за все хорошее против всего плохого».

«НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ»

Те, кто называет себя независимыми кандидатами в Мосгордуму, навострились устраивать акции в мегаполисе. Но они плохо умеют действовать в рамках скучного правового поля. Почему? Да потому, что это рутинная ежедневная работа с избирателем, на которого им плевать. Чего они никогда не признают.

По данным Ильи Ремесло, оппозиционерам удалось собрать подписей живых в разы меньше того, что они сдали в избирательные комиссии. Всего реальных симпатизантов - около двух тысяч. Юрист и член Общественной палаты обратился в Мосгоризбирком с просьбой опубликовать все те подписные листы, которые оказались поддельными.

Среди тех, кому после проверки МГИК отказал в регистрации, - и представители «Коммунистов России», «Возрождения аграрной России», и самовыдвиженцы. Но богаче всего в списке представлены те, у кого в подписных листах то и дело всплывают усопшие - оппозиционеры с «демократическим» уклоном.

И у кого же мертвые души в наибольшем ходу? Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Кирилл Гончаров, Андрей Бабушкин, Александр Соловьев, Любовь Соболь не постеснялись представить в числе граждан, которые их искренне поддерживают, тех, кто с недавних пор не может поддерживать уже никого…

Кощунство? Да.

Грязные технологии, казалось, уже позабытые в 90-х и позаброшенные в начале 2000-х?

Конечно!

Почему это не сработало? Потому что идет работа в рамках законодательства. И есть время и терпение обзвонить родственников покойных подписантов. И вывести на чистую воду нечистоплотных политиков. Тех, кто громче всех кричит про жуликов и воров.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ - ЗАМОК ДЛЯ ЖУЛИКОВ

Политолог Евгений Минченко расстроен итогами предварительного этапа выборной кампании в Мосгордуму, который не постеснялись испортить любители фальшивых подписей и собиратели хайпа.

- Отчего сейчас, в 2019 году, в столице России в списках возникают мертвые души?

- Мне очень печально, что по тому же 43-му округу поснимали столько кандидатов. Я лично ставил подписи за троих из них. Как сознательный избиратель - с четким оформлением паспортных данных и прочего. Считаю, что нынешняя модель сбора подписей является архаичной.

- Почему?

- Потому что возможны такие вот фальсификации и подтасовки.

- Как бороться?

- Оптимальным вариантом является сбор подписей через портал «Госуслуги». Там невозможен вариант с мертвыми душами. Вход через «Личный кабинет» - и все. Я отправил свое предложение на сайт «Российская общественная инициатива». В течении месяца его будут рассматривать. Успели бы перейти к электронным подписям - смогли бы уйти от этой проблемы. Там фальсификация невозможна.

- Но сейчас поздно пить боржоми. И как быть? Смотреть на кандидатов и их подписи не слишком пристально?

- Есть законодательство РФ. И принимать решения, не предусмотренные законодательством РФ, неверно. С другой стороны - у кандидатов возможность оспорить признание подписей недействительными осталась. Там, кажется, есть претензии к экспертам-почерковедам. И претензии к тому, как вводились данные избирателей. Есть прецеденты - когда человек говорит, что я подписывал, а его подпись недействительной признают. Наверное, Мосгоризбиркому можно было бы проявить гибкость там, где подписи сняты не в силу их подлинности, а где есть претензии к их оформлению. Указан район, но не указан, например, город Москва.

- Но когда у тебя подписи покойников - долой с пляжа?

- Да, это несомненно.Актуально