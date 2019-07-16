Второй участок Некрасовской линии метро построят до конца 2019 года

На востоке Москвы продолжается строительство транспортно-пересадочного узла "Рязанская", который объединит две линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК), радиальную железную дорогу и наземный городской транспорт. Ход строительства 16 июля осмотрел мэр города Сергей Собянин и принял участие в церемонии завершения проходки уникального двухпутного перегонного тоннеля между станциями "Косино" и "Нижегородская".

- В результате четыре крупнейшие инфраструктуры, не считая дорог, сходятся в одном месте. По сути, сейчас формируется два крупных вокзала - не только Москвы, но и страны (прим. - речь о ТПУ "Деловой центр" и ТПУ "Рязанская"). В этих местах будет формироваться поток до 400 тысяч человек к сутки, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки тоннеля между станциями "Косино" и "Нижегородская".Фото: Алиса ТИТКО

Три года назад открыли платформу "Нижегородская" МЦК. Уже с запуском этой станции пассажирам стало проще добираться в разные районы Москвы. Позже под МЦК развернулось строительство станции метро "Нижегородская". Она станет общей для двух линий: по бокам расположатся пути Большой кольцевой линии, а посередине – Некрасовской линии. Пересадка будет кросс-платформенная, как на станции "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии.

Будущая станция метро "Нижегородская" станет общей для двух линий.Фото: Алиса ТИТКО

Станция метро "Нижегородская" – колонная пятипролетная, мелкого заложения. В настоящее время завершена проходка тоннелей.

- Сегодня в эту точку (прим. - станция "Нижегородская") пришла тоннеле-проходческая машина из Некрасовки. И дальше уже пойдет примыкание к "Авиамоторной" БКЛ. Сам щит уникален для Москвы - диаметр 10 метров, - отметил мэр города.

Благодаря этому щиту проложили двухпутный тоннель от "Косино" до "Окской" и от "Окской" до "Нижегородской". Общая длина тоннеля составила 8,6 км. Особенность двухпутного тоннеля – безопасность. В случае поломки или аварии поезда время полной эвакуации пассажиров в двухпутном тоннеле составляет около 16 минут, в однопутном – почти 40 минут.

Оформление станции метро "Нижегородская" будет напоминать разноцветный конструктор. В отделке будут использованы панели желтого, оранжевого, зеленого и голубого цветов. Потолок будет отделан алюминиевыми панелями, а на стенах будут карнизы с современной графикой.

- Основные строительные работы планируем завершить уже в этом году, - сказал Сергей Собянин.

Проект станции метро "Нижегородская". Фото mos.ru

Ранее для удобства пассажиров ближе к МЦК перенесли платформу Карачарово на Горьковском направлении. Она находится на расстоянии всего 50 метров. Пересадку можно делать по принципу "сухие ноги", не выходя на улицу.

КСТАТИ

- Некрасовская линия - 19,6 км;

- девять станций от "Авиамоторной" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка;

- первый участок "Косино" – "Некрасовка" (четыре станции) был открыт 3 июня 2019 года;

- второй участок Некрасовской линии "Авиамоторная" – "Косино" (пять станций) находится в завершающей стадии строительства, работы закончат в конце 2019 года.