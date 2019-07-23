У владельцев парковочных мест появится возможность заработать

Предоставить аренду своего парковочного места очень просто: надо всего лишь разместить его в приложении. Сделать это смогут как юридические, так и физические лица, владеющие гаражами, стоянками, парковочными местами в жилых комплексах и т.д.

Приложение носит название Parksolo. Благодаря ему будет решена наболевшая проблема паркинга в Москве и области. Теперь припарковать машину рядом с рабочим местом, учебным учреждением, развлекательным центром или местом проведения массовых мероприятий не составит никакого труда! Всего пара кликов и парковка найдена!

Вы можете забронировать место как на несколько часов, так и на гораздо более длительное время. Разработчики гарантируют простоту и удобство работы с сервисом.

Запуск приложения компания планирует на конец августа . Проект будет запущен в Москве и Московской области, в ближайшем будущем о проблемах с парковкой должны забыть и жители других городов России.