2019-07-22T17:30:25+03:00
Общество

У владельцев парковочных мест появится возможность заработать

В Москве стартует мобильное приложение с понятным интерфейсом, которое позволяет размещать и/или бронировать удобное парковочное место, а также моментально оплачивать его с помощью платежной банковской карты
Галина СОЛОВЬЕВА
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Предоставить аренду своего парковочного места очень просто: надо всего лишь разместить его в приложении. Сделать это смогут как юридические, так и физические лица, владеющие гаражами, стоянками, парковочными местами в жилых комплексах и т.д.

Приложение носит название Parksolo. Благодаря ему будет решена наболевшая проблема паркинга в Москве и области. Теперь припарковать машину рядом с рабочим местом, учебным учреждением, развлекательным центром или местом проведения массовых мероприятий не составит никакого труда! Всего пара кликов и парковка найдена!

Вы можете забронировать место как на несколько часов, так и на гораздо более длительное время. Разработчики гарантируют простоту и удобство работы с сервисом.

Запуск приложения компания планирует на конец августа . Проект будет запущен в Москве и Московской области, в ближайшем будущем о проблемах с парковкой должны забыть и жители других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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