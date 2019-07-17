2019-07-17T13:03:09+03:00
Общество

«Летающие муравьи атаковали Москву»: грозит ли столице нашествие насекомых

Эксперт рассказал, почему летом в столице у муравьев вырастают крылья
Павел КЛОКОВ
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Уже через неделю массовый лет муравьев пойдёт на спад.Уже через неделю массовый лет муравьев пойдёт на спад.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лето. Пора затишья и отпусков. Новостные агентства иззевались без сенсаций. Ну, БКЛ. Ну, Северо-Восточная хорда. Ну, очередное расселение по программе реновации.

И тут среди этой скуки появляется заголовок - «Летающие муравьи атаковали столицу».

Атаковали!

То есть насекомые готовились. Вырабатывали стратегию. Проводили подпольные собрания. Отрастили усики как у Гитлера. И - напали.

Как пишут многие СМИ, охотно подхватившие эту новость, бои сейчас идут на двух фронтах - в Юго-Западном округе и Центральном.

Сотрудники МВД никаких действий пока не предпринимают. Ждут указаний сверху.

А зоологи спешат успокоить мирное население - «летающие муравьи - это нормально».

- Это все равно что удивляться лающим собакам, - рассказал «КП» орнитолог, руководитель птичьего приюта в «Сокольниках» Вадим Мишин. - Середина лета. Муравьи начинают роиться. У них отрастают крылья - и вперёд. Никакого вреда человеку они не приносят. К тому же муравьишки - это хорошее угощение для насекомоядных птиц.

По словам специалистов, сейчас в Москве благоприятная погода для живых существ - тепло, влажно. Но уже через неделю массовый лет насекомых пойдёт на спад.

В «Мосприроде» подтвердили, что из-за ранней и тёплой весны муравьи вывели большое потомство. У них сейчас важный этап освоения земель и образование новых колоний. А это - сугубо внутренняя политика и людей она никоим образом не касается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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