В образовательном комплексе «Воробьевы горы» открылась запись в бесплатные кружки

Каникулы в разгаре, а в творческих студиях и кружках уже сейчас можно записаться на занятия нового учебного года. Большинство из них бесплатные. Как, например, в образовательном комплексе «Воробьевы горы», в котором объявлен набор для детей в спортивные секции, научные школы и мастерские. В комплекс входит Московский дворец пионеров и 10 центров дополнительного образования. Из них девять работают в столице, один - в Истринском районе Московской области. Во Дворец пионеров на Воробьевых горах ходили многие известные сейчас ученые, артисты и спортсмены. Среди них - Ролан Быков, Николай Дроздов, Людмила Касаткина, Александр Пашутин, Леонид Нечаев, Марина Кошевая, Сергей Рязанский.

Чтобы записаться, нужно зайти на портал мэра Москвы и заполнить специальную форму (см. «На заметку»). Желающие отдать своих детей в кружки могут также выбрать уже сейчас и другие места в городе. К примеру, сейчас на сайте идет запись в бесплатную футбольную секцию при школе № 498 в Центральном округе. Или - в бесплатную театральную студию «Маленький актер» в Доме детского творчества «На Таганке». Или - в бесплатную шахматную секцию в Центре детского творчества «Замоскворечье». При этом остальные кружки и студии начинают запись с августа. А на занятия дети смогут приходить с сентября.

НА ЗАМЕТКУ

Как записаться в кружки и секции

1. Зайти на портал мэра Москвы. Для этого нужно здесь зарегистрироваться и в личном кабинете указать номер СНИЛС.

2. В разделе «Услуги» найти строчку «Образование». По ней перейти во вкладку «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества» и кликнуть на окно «Получить услугу».

3. На странице со специальной формой выбрать нужное вам обучение (начинающий, продолжающий) и в строке «Поиск» найти интересующую секцию по темам, например, футбол, шахматы, театральная студия, компьютер, туризм и краеведение.

4. Выбирайте кружок или секцию, подтвердите дату начала занятий и личные данные, а затем нажмите кнопку «Отправить». После оформления онлайн-заявления вся информация будет приходить на указанную при регистрации на портале электронную почту и в личный кабинет.