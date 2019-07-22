2019-07-17T17:52:07+03:00
Общество

Победитель конкурса «100 лучших предприятий России» ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

В этом году исполняется 25 лет ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», которая приняла участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий России», одержав победу в номинации «За инновации и развитие»
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Что стоит за этой победой?

Ответ однозначен — стремление специалистов производства компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создавать ювелирные украшения мирового уровня качества, максимально задействовав технологический прогресс и свой, богатый 25-летний опыт.

Это стремление вылилось в разработку единого стандарта качества, получившего название Код ЭПЛ.

Члены жюри конкурса высоко оценили те возможности, которые дает Код ЭПЛ компании и те преимущества, которые Код ЭПЛ дал клиентам.

Какие возможности дал Код ЭПЛ?

Код ЭПЛ позволил сертифицировать лучшие производственные мощности, ювелиров и огранщиков с мировым именем, лучших поставщиков и специалистов отбора сырья.

На каждое изделие, создаваемое по жестким стандартам кода ЭПЛ, наносится уникальный зашифрованный код, который гарантирует его подлинность.

Проверить изделие и получить сертификат достоверности можно в специальном разделе, на официальном сайте компании.

Жюри оценило масштаб проведенной работы, объем закупленного оборудования, внедренных технологий и многие другие факторы, стоящие за созданием Кода ЭПЛ.

Почетные диплом и медаль за «За инновации и развитие» стали подтверждением высокой значимости этой инновационной разработки ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Присоединяйтесь к клиентам компании ЭПЛ и насладитесь шедеврами ювелирного искусства, созданными дарить вам счастье.

Ждем вас на страницах интернет-магазина: https://epldiamond.ru/

Следите за новинками и акциями в нашем instagram: https://www.instagram.com/epl_diamond/

Адреса ювелирных салонов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» Вы можете найти здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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