Расследование ФАН пролило свет на подпевалу Навального Янкаускаса

В нём подробно рассказывается обо всех персонажах этой трагикомедии, от крупных одиозных фигур до мелких, ничего не решающих «подпевал». Одним из таких является Константин Янкаускас.

Анатомия протеста. МГД: оппозиция и ее методы борьбы за власть.История современной российской оппозиции не стоит на месте. Представляя собой череду поражений на выборах из-за неспособности набрать голоса избирателей, она будто идет по кругу.

Складывается ощущение, что некоторые персонажи в команду кандидатов от Навального набирались по остаточному принципу, в качестве массовки. Яркий пример –Янкаускас. Хотя «ярким» его невозможно назвать. Константин оказался не только «никаким» как политическая фигура, но и как человек.

У него отсутствует какая-либо запоминающаяся политическая программа. Конечно же, жители избирательного округа, по которому он пытался собрать подписи в свою поддержку, не горели желанием поддерживать его. Ведь для того, чтобы помочь им в решении каждодневных проблем, об этих проблемах необходимо хотя бы что-то узнать. А узнавать Янкаускасу, откровенно говоря, лень.

Но, возможно это и к лучшему – когда он, чтобы хотя бы как-то засветиться перед избирателями, пытается поучаствовать в жизни города, это оборачивается сплошными неприятностями. Вспомним Зюзинский роддом – до вмешательства Янкаускаса была надежда, что его капитально отремонтируют. Теперь же, «благодаря» его стараниям, роддом будет и дальше не соответствовать нормам. Как так получилось? Константин попытался проявить инициативу в борьбе противреновации, подражая своему старшему товарищу по цеху Яшину. Ведь тот, как известно, остановил ремонт целого ветхого района.

Вообще, попытки подражать ближайшему окружению с целью запомниться населению Москвы – чуть ли не единственное, чем занят Янкаускас. Потому как придумать что-то своё он не способен.