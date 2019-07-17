В аэропорту Домодедово заработал первый туристский информационный центр Московской области

Туристы, путешествующие через аэропорт Домодедово, теперь смогут получать информацию о туристических достопримечательностях Подмосковья и формировать собственные маршруты. В среду, 17 июля, в аэропорту начал работу первый туристский информационный центр (ТИЦ) Московской области. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и глава регионального комитета по туризму в ранге министра Наталья Галкина.

- Это первый туристский центр Московской области, объединяющий главные маршруты нашего региона, - рассказала Наталья Виртуозова. - Проект пилотный, нужно оценить его работу, понять, какие направления интересны туристам, чтобы в дальнейшем усовершенствовать ТИЦ и систему в целом.

Вице-губернатор отметила, что аэропорты, через которые ежедневно проходят десятки тысяч пассажиров, туристов, - идеальная локация для подобных центров.

- Если говорить о планах, то размещение туристского центра в Шереметьево, стало бы логичным продолжением этой кампании, - сказала Виртуозова.

ТИЦ Московской области расположен в основном здании аэропорта, на втором этаже правого крыла. Консультанты работают с 8:00 до 21:00.

- Мы хотим, чтобы туристы узнавали о достопримечательностях Московской области не только онлайн, - говорит Наталья Галкина. - Поэтому очень важно, чтобы в местах массового скопления людей - аэропортах, на вокзалах - работали такие туристские центры, где консультанты расскажут о достопримечательностях Подмосковья: Пушкинской усадьбе в Вяземах, всемирно известной стоянке первобытных людей в Зарайске, прекрасном Кремле в Коломне, музеях и картинных галереях.

Стоит отметить, что сотрудники ТИЦ говорят не только на русском языке, но и английским. А с помощью большого интерактивного экрана каждый турист сможет составить собственный маршрут, получая необходимую информацию по каждому интересующему его пункту. Как сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области, эта база данных разработана на основе сайта welcome.mosreg.ru - главного путеводителя по Московской области.