Наше Подмосковье. Безграничные способности

Есть такое выражение - «люди с ограниченными возможностями». Это те, кто из-за болезни или генетического сбоя прикован к инвалидным коляскам или костылям. Те, кому каждый метр, каждый шаг дается с большим трудом. Но как раз-таки именно эти люди своими примерами доказывают, что на самом деле способности человека безграничны!

В Дмитрове уже больше полувека работает детский дом-интернат для детей с физическими недостатками. Сегодня здесь живут, учатся и проходят реабилитацию 105 ребят разного возраста с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дмитровский детский дом-интернат - единственное в России стационарное учреждение, где такие дети могут учиться по всем уровням образования. Основное общее, среднее общее, профессиональное.

Вчера в гости к ребятам приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Приехал не с пустыми руками. Воспитанникам интерната губернатор вручил сабвуфер - мощную акустическую систему для прослушивания музыки.

- Это чтобы на улице во время тренировок тоже был громкий звук, - объяснил Андрей Воробьёв. - А еще хочу вам собаку подарить...

Щенок лабрадора привел детей в полный восторг. Собаки этой породы считаются идеальными компаньонами.

- Это мальчик. Только у него пока нет имени. Подумайте, как называть, - сказал губернатор.

Подарок пришелся очень кстати - у детей своего питомца нет.

- Я свою собаку привожу сюда, они с удовольствием с ней играют, - рассказала замдиректора по медицинской части и реабилитации интерната Оксана Колкова. - А тут своя - мечта каждого ребенка!

Потом Андрей Воробьёв сыграл с воспитанниками интерната в русский бильярд. Здесь многие ребята успешно занимаются спортом. Партнером по игре стала 18-летняя Даша Бабий.

У большинства здешних воспитанников есть семьи, родители. Просто для восстановления тех или иных функций нужны именно условия интерната со специалистами и педагогами. Но есть и те, кто своих маму и папу никогда не знал. Даша как раз из таких. Она оказалась в дмитровском интернате, когда ей было всего четыре года. У девушки детский церебральный паралич, но при этом она старается вести активный образ жизни, преуспевает сразу в нескольких видах спорта. Даша - победитель различных турниров по теннису на инвалидных колясках, кандидат в мастера спорта, также выигрывала чемпионаты по новусу (это разновидность бильярда). Одиннадцатиклассница уже несколько раз получала именную стипендию губернатора Московской области.

Андрей Воробьёв сыграл в бильярд с кандидатом в мастера спорта 18-летней Дашей Бабий. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

У другого участника встречи, 17-летнего Филиппа Батенина, еще более сложный диагноз. Из-за деформации суставов рук и ног он почти обездвижен. При этом подросток научился самостоятельно передвигаться на автоматической коляске, занимается в секции бочча (разновидность боулинга). Главное увлечение Филиппа - чтение. Он обожает историю и о родном Дмитрове готов рассказывать часами. Прекрасным поставленным голосом, как настоящий гид! Немудрено, что в 2018-м парень занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший гид России» и выиграл областной конкурс «Юный архивист». После окончания средней школы на базе интерната Филипп планирует поступать на факультет спортивной журналистики.

По словам Оксаны Колковой, в доме-интернате есть кабинет физиотерапии, два кабинета массажа, два зала лечебной физкультуры с опытными инструкторами. Для реабилитации детей используют самое современное оборудование. Например, новейшая разработка Института головного мозга - аппарат биоакустической коррекции головного мозга. С его помощью у детей, больных ДЦП, снимают спатику, болезненные судороги. Помогает аппарат и ребятам с задержками психоречевого развития.

ЭТО ВАЖНО!

9 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья действуют сегодня в Подмосковье.

+43 реабилитационных отделения на базе учреждений соцобслуживания.

(24 таких мини-центра были созданы по поручению губернатора Андрея Воробьёва.)

16,5 тыс. детей ежегодно проходят через реабилитационные центры Московской области.