В Москве затопило почти весь Савеловский район и переход к станции метро

Больше всех в столице от мощного ливня 17 июля пострадал Савеловский район. Не выдержали ливневки, вода текла по бордюрам, в подземные переходы. Воды было столько, что некоторые москвичи стали переживать, чтобы не затопило станцию метро "Савеловская". Горожане сняли видео, как по лестницам в переходе текли не ручьи, а целые водопады. Выйти на улицу можно было с трудом. Похоже, никого жизнь не готовила, как ходить по водопадам. Некоторые даже успели усомниться, точно ли это свежее видео? Потому что и, правда, такие потопы не были зафиксированы в других частях города. Но видео снято сегодня. В столичном метрополитене рассказали, что закрывать станцию не пришлось.

- С городской территории в подуличный переход станции "Савеловская" стекались воды с близлежащей стройплощадки. На место были вызваны представители экстренных служб. После прочистки дренажей на городской территории течь воды в переход метрополитена была приостановлена. В настоящее время станция функционирует в штатном режиме, - прокомментировали "Комсомольской правде" в Московском метрополитене.

В соцсетях собрали множество видео из Савеловского района, машины буквально тонули на Бутырской улице, на Большой Новодмитровской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/720800" frameborder="0"></iframe> Переход у станции Савеловская затопило из за дождя.

- Большая Новодмитровская около 18 часов - все затопило, еле вышли с работы. "Савеловская" рядом, - рассказала в соцсетях Оксана Чурсинова-Вертилецкая. - Откачивали уже воду попозже, видела. Там так всегда в дождь. Всегда.

В соцсетях даже пошутили, что природа организовала в Москве проект "Мой водопад".

Не выдерживали напор воды и троллейбусы на севере Москвы. В частности, подтекало из окон и люков.

- Я ехала с работы в троллейбусе 58 по Петрозаводской улице, еще обрадовалась, что заскочила куда-то, спряталась от дождя, а внутри тоже было "дождливо". На некоторых сидениях невозможно было сидеть - были лужи, - рассказывает москвичка Марина Швец.