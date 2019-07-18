Антистресс в большом городе: как добавить яркости в дождливое лето

Каждое утро одна и та же картина - на градуснике около +17, пасмурное небо и в телевизоре добавляют "не забудьте взять зонт". И это лето. Еще немного и ку-ку. Но Москва - столица, где много ярких красок. "КП" подскажет, как справиться со стрессом в большом городе.

Воздушная гибкость

Спасти от стресса должна йога. Это первое, что приходит в голову. Глаза закрываешь и наслаждаешься воображением. Но хочется что-то нового. Тогда отправляйтесь на модное занятие – Альфа Гравити. Растяжка, силовые тренировки и безопасное растяжение позвоночника – все в одном уроке.

- Занятие улучшает настроение и повышает стрессоустойчивость. Помогает улучшить подвижность суставов, развивать гибкость, а мышцы обретают тонус. А еще у нас очень комфортные студии, с видом на «Москву Сити», - рассказывает Татьяна Захарчева, учредитель компании Bungee workout Russia.

Фото: Bungee workout Russia

Где: Кутузовский проспект, 36, стр. 10, вход 2. Ближайшая станция метро «Кутузовская».

Когда: ежедневно с 10.30 до 21.00, нужна запись на сайте bungeeworkout.ru.

Стоимость: пробная тренировка – 800 рублей, следующие – 1500 рублей.

Полежать, как Эд Ширан

Гигантскую скульптуру Эда Ширана установили в центре Парка Горького. Размер – пять метров. Заходишь в парк, а на боку там лежит этот «парень». И так ему хорошо, он в шортах и очках. Попробуйте поймать такое же настроение. Вы спросите: «Кто это?» А мы ответим: «Известный британский поп-музыкант, который в свои 28 лет успел записать треки с Эминемом, Джастином Бибером, Бруно Марсом». Певец приезжает в Москву 19 июля, он выступит на стадионе «Открытие Арена».

- С Эдом можно сфотографироваться и оставить свое послание прямо на скульптуре. Предложите Эду идею новой татуировки или просто признайтесь в любви. Не забудьте хэштег #приветЭд – соберем фанатскую галерею, которой он будет гордиться, - рассказали в пресс-службе Парка Горького.

Фото: park-gorkogo.com

Где: Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Когда: до 21 июля 2019 года.

Стоимость: бесплатно.

Москва глазами иностранцев

Серая Москва только за окном. Как посмотреть на столицу иначе? Отправляйтесь на выставку Magnum Live Lab/19 в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева. Фотографы агентства Magnum Photos провели в Москве две недели и увидели много красок – в метро, парках, музеях, на вокзалах, рынках и фудкортах. Фиксировали атмосферу Москвы днем и ночью.

Марк Пауэр нашел возле Китай-города алое сердце, а возле «Москвы Сити» - ботанический сад. Георгия Пинхасова покорили стройные москвички в красных платьях, он особенно снял Мавзолей, в котором отразился светящийся ГУМ. В объектив попали и официанты с позолоченными подстаканниками в ресторане «Доктор Живаго». Ежедневно проходил около 20 километров ради крутых кадров и Алекс Уэбб. Он снимал бассейн «Чайка», вечноцветущий Аптекарский огород, ВДНХ, парк «Сказка».

Выставка Magnum Live Lab/19 в Государственном музее архитектуры имени А.В. ЩусеваФото: Алиса ТИТКО

Где: Воздвиженка 5/25. Ближайшая станция метро «Библиотека имени Ленина».

Когда: до 1 сентября 2019 года.

Стоимость: бесплатно.

Цветы на асфальте

Всегда желтые и позитивные цветы возле входа в музей современного искусства «Гараж» в Парке Горького. Даже при сильном ветре и дожде их не уносит. В чем секрет? Цветы тропического дерева табебуйя золотистая не живые, это современная инсталляция «Привой», которую создали художники Аллора и Кальсадилья из Пуэрто-Рико. Цветочная полянка находится под открытым небом и будет радовать москвичей до 1 декабря.

Где: Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Когда: круглосуточно, до 1 декабря 2019 года.

Стоимость: бесплатно.

С Земли на Луну

За творческой энергетикой нужно идти на ВДНХ. Она там с легким французским ароматом и шармом уличного театра. Вместе с актерами отправляйтесь в чудесное путешествие «С Земли на Луну» по стопам героя Жюля Верна. Пока не понимаете о чем речь? Французский уличный театр Transe Express впервые представит московской публике спектакль «Mù — cinematique des fluides» («Кинематика жидкости»).

- Артисты театра покажут, как пройти сквозь огонь и балансировать на краю воздушного потока, чтобы совершить в конце концов большое погружение в космические глубины, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

На высоте 15 метров откроется «большая музыкальная шкатулка», начнется парад гигантских фигур. Все соединится воедино - актеры, поэзия, барабанщики и Луна.

Спектакль «Mù — cinematique des fluides» («Кинематика жидкости»). Фото: пресс-служба ВДНХ

Где: на площади Промышленности, ВДНХ, проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро "ВДНХ".

Когда: 20 и 21 июля в 21.30.

Стоимость: бесплатно.

Еще идеи:

- Фестиваль цветов возле ГУМа, более 300 тысяч растений (бегония клубневая, газания, пеларгония махроваая, хризантема мультифлора и другие). Пропустить такое яркое зрелище просто невозможно. Фестиваль продлится середины августа;

Фестиваль цветов возле ГУМаФото: Алиса ТИТКО

- музыкальные дни продолжаются в рамках «Дачное Царицыно» до 21 июля, ежедневно можно попасть на спектали, концерты и лекции, в последний день в 12.45 выступит квартет Петра Востокова – золотая джазовая лихорадка гарантирована;

- цветочная мастерская «Май-май» будет работать 20 июля с 11.00 в Парке Ремесел на ВДНХ, всех желающих научат составлять букеты из лаванды, а на карамельной мануфактуре покажут, как делать вручную разноцветные леденцы.