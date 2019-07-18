Tele2 приглашает москвичей в «Онлайн-парк»

Интерактивная площадка объединит в себе зону коворкинга, а также музыкальную, образовательную и развлекательную функции. А в день открытия специальными гостями мероприятия станут популярные музыкальные исполнители.

19 июля на набережной Москвы-реки перед входом в Парк Горького Tele2 откроет «Онлайн-парк». В мероприятии примут участие популярные музыкальные исполнители: начнется концертная программа диджей-сетом от Антона Севидова, а затем выступят Manizha и Eighteen. Концерт начнется в 19:00, принять участие в нем сможет любой желающий.

Следуя стратегии «Другие правила», Tele2 предлагает москвичам новые форматы отдыха и досуга. Обновленная концепция «Онлайн-парка» объединит на одной площадке зону коворгинга, образовательную, развлекательную и игровую функции. Кроме того, посетители «Онлайн-парка» смогут погрузиться в виртуальную реальность, а также испытать другие интерактивные новинки.

Площадка будет работать до 8 сентября ежедневно с 11:00. В первой половине дня пространство будет использоваться в качестве зоны коворгинга, где есть все необходимое для комфортной работы. А после 15:00 ежедневно будут проводиться онлайн-лекции и мастер-классы с известными спикерами и партнерами проекта: Arzamas, институт «Стрелка», Buro 29/02, HeadHunter, SkyEngи другими.

Так, OneSide предоставит цикл лекций от оператора и режиссёра Артура Михеева на тему мобильной видеосъёмки, охватывающий весь процесс производства видео: от режессирования до съёмки и монтажа. Спикеры Buro 29/02 ответят на самый частый вопрос в отношении картин — «За что такие деньги?», расскажут о судьбе первой женщины-архитектора, получившей Притцкеровскую премию и о влиянии Коко Шанель на развитие мировой моды. А лекции проекта Arzamas позволят погрузиться в атмосферу золотого века российской литературы и по-иному взглянуть на творчество авторов, известных со школьной скамьи.

В вечернее время посетители «Онлайн-парка» смогут увидеть на большом экране популярные фильмы, предоставленные онлайн-кинотеатром Okko. Позднее по пятницам и выходным дням на площадке будут играть популярные столичные диджеи. Подробнее с программой «Онлайн-парка» можно ознакомиться на сайте проекта.

Программа на ближайшие выходные в «Онлайн-парке»

20 июля

15:00 Институт «Стрелка» - Лекция о новых визуальных инструментах в кинематографическом повествовании и дизайне вымышленных миров.

17:00 Проект Buro 29/02 - «20 самых дорогих картин мира».

19:30 Dj-сет популярных исполнителей.

21 июля

15:00 Проект Arzamas- Лекция о русской литературе: «Гончаров. Увертюра к роману «Обломов». Русская классика. Начало».

17:00 OneSide – Мастер-класс по мобильной видеосъемке: «Что это? Как? Что нужно?".

19:00 Показ фильмов «Миллионер из трущоб» и «Любой ценой».

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 поддерживает стиль жизни своих столичных абонентов и традиционно предлагает москвичам новые и модные форматы досуга. Лето – это пора отпусков, а также время для прогулок, общения с друзьями и встреч с близкими. Понимая это, в этом году мы предлагаем абонентам и горожанам приятно провести время в технологичном и современном пространстве в самом сердце летней Москвы – в Парке Горького. Совместно с партнерами наша команда постаралась воплотить в онлайн-парке легкую и продуктивную атмосферу, где каждый сможет выбрать себе программу по душе. Мы внимательно следим за социальными трендами москвичей, поэтому все лето наши абоненты смогут наслаждаться самыми свежими киноновинками, популярными мастер-классами и, конечно, получать яркие эмоции на вечеринках онлайн-парка Tele2».