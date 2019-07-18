2019-07-18T16:13:20+03:00
Авто

В Москве заработали 14 новых камер, штрафующих за проезд на красный

"Комсомолка" публикует адреса
Анастасия ВАРДАНЯН
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В прошлом году на этих перекрестках произошло от трех до шести ДТПВ прошлом году на этих перекрестках произошло от трех до шести ДТПФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Список камер, выписывающих штрафы за нарушении ПДД из 2447 приборов пополнился новыми объектами. В четверг, 18 июля, заработали еще четырнадцать. Все они установлены на регулируемых пешеходных переходах. В ЦОДД уверяют, что мера вынужденная и связана с большим количеством аварий на этих участках дорог.

- В прошлом году на этих перекрестках произошло от трех до шести ДТП. Это были столкновения и наезды на пешеходов, - сообщили "КП" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Новые камеры будут фиксировать несколько нарушений одновременно. Это проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда. 13 из 14 приборов установлены в пределах МКАД. И только один за - на Понфиловском проспекте. Список адресов смотрите на схеме.

В Москве заработали 14 новых камер, штрафующих за проезд на красный.

В Москве заработали 14 новых камер, штрафующих за проезд на красный.

Напомним , ранее "Комсомолка" первой опубликовала полный перечень приборов фиксации нарушений ПДД на дорогах Москвы. Найти его можно на нашем сайте. Все камеры из списка - стационарные. В столице первыми отказались от использования так называемых "треног", которые штрафуют нарушителей из засад в кустах.

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Рассекретить список, камер, которые в автоматическом режиме фиксирует нарушение ПДД на заседании Госсовета призвал президент. Владимир Путин напомнил прописную истину о том, что нужны они вовсе не для того чтобы грабить автомобилистов, а для порядка на дорогах. Увидел, притормозил, вспомнил что все под контролем. Автомобилисты, довольно потирая руки, стали ждать полные списки с адресами ненавистных им приборов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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