2019-07-18T18:20:21+03:00
Общество

Центр Москвы перекроют для автомобилистов 20 июля

Речь о массовых мероприятиях на нескольких улицах
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Водителей просим заранее планировать маршрут и выбирать пути объездаВодителей просим заранее планировать маршрут и выбирать пути объездаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Временные ограничения транспорта запланированы 20 июля на нескольких улицах в центре столицы. Это необходимо для проведения массовых мероприятий.

- Водителей просим заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда, - сообщили в мэрии Москвы.

Ограничения будут по времени — 4.00 до 8.00 по проспекту Академика Сахарова возле дома №9, в эти часы движение будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Не получится проехать по улице Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка с 8.00 до 18.00. Перекрыто с 8.00 до 18.00 будет по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

В этот же день перекрытия дорог будут в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена».

- Полное перекрытие проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда запланировано с 17.00 до 22.00, - рассказали в Информационном центре Департамента транспорта Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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