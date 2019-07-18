2019-07-18T20:08:12+03:00
Дом. Семья

Вечерний фудкорт откроют на Ленинградском рынке

Покупателей обещают накормить лососем и бесплатным вьетнамским супом Фо Бо
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Очередной фудкорт откроют на Ленинградском рынкеОчередной фудкорт откроют на Ленинградском рынкеФото: Instagram.com
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Московские рынки один за другим превращаются в модные места, где не только картофель купить, но экзотические супы попробовать. Так в обиходе москвичей стали появляться новые слова «фудкорт», «фудмолл». А все потому, что места перестали быть просто рынками, здесь можно общаться, вкусно кушать, слушать музыку, знакомиться и обсуждать контракты с клиентами.

Очередной фудкорт откроют на Ленинградском рынке. В выходные он будет работать дольше — до 23.00, а значит сюда точно можно приходить с друзьями — вкусно покушать и пообщаться. А еще унести домой целые пакеты со свежем хлебом, отборным мясом и деликатесами.

Первую встречу предлагают назначать 20 июля — открытие вечернего фудкорта. В программе будет разделка лосося, секреты вьетнамской кухни, танцы под диджей сет от Jigsaw bar. Обещают музыку, танцы и море напитков.

- Повара ресторана «Много лосося» на глазах у гостей разделают большого лосося и угостят севиче и тартар из него всех желающих со скидкой 50%, во вьетнамском кафе «Quan Com» бесплатно угостят первых 100 гостей фирменным супом Фо Бо, - рассказали представители Ленинградского рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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