Вечерний фудкорт откроют на Ленинградском рынке

Московские рынки один за другим превращаются в модные места, где не только картофель купить, но экзотические супы попробовать. Так в обиходе москвичей стали появляться новые слова «фудкорт», «фудмолл». А все потому, что места перестали быть просто рынками, здесь можно общаться, вкусно кушать, слушать музыку, знакомиться и обсуждать контракты с клиентами.

Очередной фудкорт откроют на Ленинградском рынке. В выходные он будет работать дольше — до 23.00, а значит сюда точно можно приходить с друзьями — вкусно покушать и пообщаться. А еще унести домой целые пакеты со свежем хлебом, отборным мясом и деликатесами.

Первую встречу предлагают назначать 20 июля — открытие вечернего фудкорта. В программе будет разделка лосося, секреты вьетнамской кухни, танцы под диджей сет от Jigsaw bar. Обещают музыку, танцы и море напитков.

- Повара ресторана «Много лосося» на глазах у гостей разделают большого лосося и угостят севиче и тартар из него всех желающих со скидкой 50%, во вьетнамском кафе «Quan Com» бесплатно угостят первых 100 гостей фирменным супом Фо Бо, - рассказали представители Ленинградского рынка.