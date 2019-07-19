Полковнику никто не пишет, полковника никто не ждет...

Весьма показательным стал процесс сбора подписей в поддержку кандидатов. А также бурная реакция части из них, которая последовала на проверку этих самых автографов.

Изначально в Гордуму седьмого созыва в 45 округах стремились 426 человек. По итогам проверок собранных ими подписей были зарегистрированы 233 кандидата. То есть почти каждый второй не прошел крупноячеистое сито первичного отбора.

Из тех, к чьим подписным листам серьезных вопросов не возникло, - 62 самовыдвиженца. И 171 представитель различных партий. В том числе парламентских. Лидерами по числу зарегистрированных кандидатов, по данным главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, стали три партии, не первый созыв представленные в Государственной Думе.

45 кандидатов у ЛДПР, 44 - у КПРФ, 40 - у «Справедливой России». Не представленные на Охотном Ряду структуры, как и «старшие товарищи», претендуют на места в столичном парламенте - у «Коммунистов России» 32 кандидата, у «Родины» - четыре, у «Яблока» - два.

А что же те, кто регистрацию не прошел?

Ну 136 человек просто... сняли свою кандидатуру или не предоставили всех нужных документов. С этим все очевидно.

А вот с оставшимися 57 гражданами несколько сложнее.

Десятка полтора потенциальных кандидатов с группой поддержки постарались устроить уличный протест против их недопуска к выборам. Но почему же не пошли законным путем? Да потому, очевидно, что с подписями возникли проблемы.

У чертовой дюжины тех, кто стремится представлять интересы москвичей в городском парламенте, каким-то образом нарисовались автографы-призраки. Что это значит?

Например, вот что.

У 12 кандидатов было обнаружено 340 подписей людей, который уже отошли в мир иной и явно не могли отдать свой голос ни в чью пользу…

У кого нашлись «мертвые души»? У экс-депутата Госдумы и полковника запаса Геннадия Гудкова и его сына и соратника Дмитрия. У юриста ФБК Любови Соболь и другого юриста ФБК Ивана Жданова. У независимых кандидатов Константина Янкаускаса, Кирилла Гончарова, Андрея Бабушкина...

У 13 кандидатов в их подписных листах зафиксированы около 9800 росчерков с несуществующими или недействительными паспортными данными.

Как так получалось? Почерковеды выявили, что одно и то же лицо нередко не очень изобретательно ставило закорючки сразу за нескольких избирателей. Причем случалось, что один бойкий подписант изображал автографы разных граждан, якобы поставленные в поддержку одного кандидата, чуть ли не на соседних подписных листах!

Зачастую в подписной лист вносились действительные паспортные данные гражданина из реальной базы данных, а вот его подпись не слишком умело подделывалась.

Было и такое - живой человек с неподдельными паспортными данными ставил свой истинный, привычный автограф, но… за кандидата, который шел в депутаты совсем по другому округу, чем тот, в котором проживает подписант… Ну то есть не по месту жительства.

Народ жаловался? Конечно! Мосгоризбирком исправно отрабатывал весь вал замечаний и обращений - и письменных, и устных, и электронных.

Что касается протестов от самих кандидатов... По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, в МГИК готовы рассмотреть и перепроверить все документы кандидатов в депутаты, но отказники пока что-то не слишком спешат. По сведениям Валентина Горбунова, официальные жалобы поступили лишь от нескольких человек - и они рассматриваются на текущей неделе.

«Есть просьбы продлить срок сбора подписей или перенести дату регистрации, - развел руками руководитель Московской городской избирательной комиссии. - Но это, извините, уже за рамками закона...»