Коммунисты хотят увеличить число депутатов Мосгордумы до 100 человек

Председатель ЦК партии и кандидат в депутаты Мосгордумы Максим Сурайкин на пресс-конференции 18 июля заявил, что коммунисты планируют провести реформу избирательного законодательства и увеличить количество депутатов столичного парламента до 100 человек в случае своей победы на выборах 8 сентября.

«У нас есть программа, за которую будут бороться депутаты в случае победы на выборах, это, безусловно, демократизация избирательного законодательства, облегчение сбора подписей и увеличение числа депутатов в Московской городской думе. Согласитесь, 150-200 тыс. избирателей на одного депутата - это мало. Поэтому, безусловно, должно быть 100-150 депутатов в парламенте», - отметил глава партии «Коммунисты России».

Кроме того, коммунисты предлагают создать единую государственную компанию, управляющую ЖКХ Москвы, а также усилить контроль за тендерами и жестче бороться с коррупцией в сфере госзакупок.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 г. В качестве кандидатов в депутаты столичного парламента выдвинуты 426 человек. В регистрации на выборах отказано 57 кандидатам.