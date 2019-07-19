Митинг как образ жизни и заработка

Кто-то к 43 годам покорил полюс или космос. Кто-то сделал важное открытие или построил не один хороший, крепкий дом. А кто-то, сияя зубными имплантами, становитсял всероссийским рекордсменом по количеству "оппозиционных» митингов" и призывам к протестным акциям. В том числе несогласованным( это важно).

И, если посмотреть непредвзято, отстраненно — это тоже можно назвать работой.

Впрочем, митинг на столичной площади Сахарова, на который отчаянно призывают в эту субботу полтора десятка обиженных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказано в регистрации — согласован со столичными властями.

Почему в призывах звучит отчаяние ? Потому, что все реже откликается электорат, всё неохотнее Все меньше людей готовы собираться под знаменами оппозиционера Навального.

И это не происки «провластной пропаганды». И отнюдь не сознательное «занижение цифр» со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Это - суровая реальность. С которой «навальнята» и их не слишком изобретательный шеф смириться никак не хотят.

А, вернее не могут.

Отчего так? Всё до банальности просто. Успех митингов против власти — это успех финансовый для их организаторов. Не будет толп под «антиправительственными», «антипутинскими», а , шире, антигосударственными лозунгами — не появится хорошая, нужная теле-картинка. А не возникнет яркой картинки для западных СМИ — значит, нечем будет отчитываться.

Наконец, нечем отчитываться - не продлится и западное финансирование. Ну и на что тогда красиво жить и вкусно есть и пить— не на так называемые же «расследования» ФБК?

А ведь снижение посещаемости в школе протеста «друзей Алексея» - это медицинский факт.

«Вы хочете фактов (песен) — их есть у меня!» - как говаривали в замечательной советской комедии.

«Главный оппозиционер страны» не только не платит «неустойку» — как однажды опрометчиво пообещал — тем, кто по его пламенному призыву примыкал к протесту, безобразничал как мог, и оказывался в околотке. Он еще и сам достаточно грамотно либо «сливается», либо «подставляется» - помня завет Максима Курочкина о том, что «бабло побеждает зло». Как говорится — мастерство не пропьешь.

Но его проколы множатся — и это тревожный звонок не только для «бойца за свободу», но и, главное, - для западных спонсоров.

В 2016-м Алексей Анатольевич призвал «свободных духом» проникать в столичные Сокольники на акцию протеста против так называемого «пакета Яровой». Этот парк любим москвичами, но на протестное топтание подтянулось всего сотни две граждан — а главный закоперщик технично «застрял в пути».

В 2017-м расследование его ФБК про «имущество премьера», мнилось, должно было поднять такую волну «народного гнева", что столица захлебнулась бы от негодующих. Но на шествие по центру Москвы и тысячи человек не собралось…

В 2018-м в пяти российских областных центрах на митинги против пенсионной реформы, к которым с фальшивой страстностью призвали подмастерья "главного пассионария" страны, вышло меньше сотой доли процента от населения этих городов. В полумиллионных Липецке и Томске «оттоптались на теме» пара сотен человек. Столько же во Владимире и Белгороде. В центре добычи и металлургии Новокузнецке так и сотня « апологетов протеста" подтянулась еле-еле.

В 2019-м 43-летний «борец за правду» призвал на несанкционированный митинг в защиту журналиста Ивана Голунова, (который к тому моменту уже наслаждался свободой) и радостно и безопасно погрузился в воронок.

Это ведь тоже важно — чтобы на акциях, которые не были согласованы с местными властями, протестующих задерживали. Желательно - с заламыванием рук. Это принципиально — ведь такое «жесткое задержание» хорошо смотрится на отчетной теле-картинке.

Но желающих поработать на поддержание оппозиционного рейтинга ( а заодно и на карман этого активного блогера, бунтаря-горлопана), очевидно, все меньше и меньше. Что мы увидим и 20 июля…

На несанкционированной акции у Мосгоризбиркома в минувшее воскресенье «навальнята" ждали до последнего - что «начнут винтить». И, когда уже провокационно, в сумерках, начали назло предупреждениям разбивать палатки прямо на газоне перед МГИКОм, чего полиция просила их не делать, - тогда начались задержания. Тем же путем, мелкими провокациями, заставляющими органы правопорядка реагировать - наверняка пойдут и в эту субботу. Ведь Алексею Анатольевччу не нужна истина - ему нужно, чтобы к кому-то из его паствы в какой-то момент применили силу, и препроводили ( а лучше понесли) в полицейских автобус. НЕ будет жесткой реакции органов правоохраны, которых постараются «подергать за усы» - не будет и отклика. А он так нужен, так нужен…