Программа «Мой район» повышает качество образования в Москве

Летние каникулы в разгаре. Дети отдыхают и набираются сил для следующего учебного года. Многие из них придут в сентябре в новые или капитально отремонтированные школы и детсады. В разных районах Москвы продолжаются строительство и ремонт образовательных учреждений. Для руководства города важно, чтобы каждый район столицы был обеспечен школами высокого уровня - с новейшими учебными пособиями и необходимым оборудованием, удобными классами и инфраструктурой.

По инициативе мэра Сергея Собянина эту задачу решает программа «Мой район». Одним из ее приоритетов как раз и стало доступное качественное образование независимо от того, в каком районе города живут москвичи. Ведь социально-экономические преобразования в столице и в целом в стране зависят от образования граждан. По традиции качество московского образования считается одним из лучших в нашей стране. Подтверждением этому каждый год становятся итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и участие московских школьников во всероссийских предметных олимпиадах.

Мы узнали, как сейчас улучшаются школы и детсады в некоторых районах Москвы.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ В ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ

Сразу у трех зданий школы № 281 на Радужной и Рудневой улицах в Бабушкинском районе скоро завершится благоустройство территорий. Многие работы из запланированных уже выполнены.

«На Радужной, дом 13, появилась новая спортивная площадка, на которой установили баскетбольные стойки, - рассказал начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы Бабушкинского района Артем Памбухчян. - Около образовательного учреждения отремонтированы газоны и асфальт, заменен бортовой камень. Его меняют и на Радужной, 5, где также обустраивают детскую площадку. На Рудневой, 10, сделали основание для тренажерной площадки, на которой поставим спортивное оборудование».

В порядок приводят и детские сады. В прошлом году благоустройство провели в трех садиках и школе образовательного комплекса № 281 на улицах Верхоянская, Ленская, Менжинского и Радужная. Здесь отремонтировали асфальтовое покрытие, бортовой камень, ограждения, веранды и беседки. Теперь ребята занимаются на обновленных спортивных и игровых площадках. Рядом заново обустроили парковки для самокатов, ворота, навес для колясок, клумбы и цветники. Кроме того, заменили лавочки, фонари, а также высадили деревья.

В ГИМНАЗИИ ПОСТРОЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС

Для детей Восточного Измайлова, посещающих гимназию № 1748 «Вертикаль» на Сиреневом бульваре, решили построить новый учебный корпус. В нем разместятся начальные классы. Просторные кабинеты оснастят новейшим оборудованием, чтобы ученики могли получить комплексное и всестороннее образование. Предстоящие перемены обрадовали как педагогов, так и родителей.

«Строительство нового корпуса, безусловно, нужно, - говорит директор гимназии Татьяна Банчукова. - Сейчас имеющийся корпус в районе Восточное Измайлово переполнен и детям требуется дополнительное место. Считаю, программа «Мой район», которая была инициирована мэром Москвы, положительно скажется на развитии Восточного Измайлова. А жители новых домов по программе реновации смогут отправить своих детишек учиться в нашу школу с новым корпусом».

Корпус с начальными классами позволит оборудовать на освободившейся площади специализированную лабораторию для кадетских классов. Новшество улучшит качество подготовки детей. К тому же семьи смогут устроить детей в школу рядом с домом.

«Мы довольны тем, что построят новый корпус гимназии, - сказал житель Восточного Измайлова инженер Денис Веревкин. - Главное, чтобы при строительстве не нарушили зеленую зону и решили вопрос с планируемой стоянкой, которая будет располагаться как раз недалеко от действующего здания гимназии. А в целом к такому строительству отношусь положительно».

«Я сама училась в этой школе и живу здесь с рождения, - говорит менеджер Марина Тимохина. - Мне кажется, что ни один житель района, конечно, не будет против строительства нового корпуса гимназии. Да и родителей с детьми много в окрестных домах. Еще было бы замечательно, если бы вокруг нового корпуса благоустроили территорию».

ОТ ДОМА ДО ДЕТСАДА - ЗА СЕМЬ МИНУТ

Во многих районах столицы школы и детские сады находятся рядом с жилыми домами. Это отмечено в исследовании международной компании BCG, подготовленном к недавнему Московскому урбанистическому форуму. В рейтинге по показателю пешеходной доступности школ и детсадов Москва обогнала столицу Великобритании. Эксперты оценили сбалансированность развития Москвы в разрезе ее районов. При этом учитывались 24 различных показателя, в числе которых были реновация, развитие метро и старт Московского центрального кольца.

Выяснилось, что активное развитие столичного транспорта позволяет детям и их родителям добираться от дома до детсада или школы примерно за 7 минут. А маленький британец тратит на такую же дорогу 13,2 минуты.

Лидерами по пешеходной доступности школ в Москве стали не только учебные заведения в центре. К ним присоединились районы Южного округа - Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Помимо этого, в список попали районы Коптево, Ломоносовский и Старое Крюково.

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Как узнать, что изменится в твоем районе?

Вся информация о развитии каждого района Москвы публикуется на сайте mos.ru в специальном разделе «Мой район» (www.mos.ru/moi-raion). Данные удобно структурированы и постоянно дополняются. При этом на платформе «Мой район» работает обратная связь. Желающие могут указать на неточную информацию, высказать предложения по доработке районных проектов или оставить свой отзыв.