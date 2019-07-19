В Москве появились новые контейнеры для раздельного сбора мусора

На столичных улицах начали появляться первые контейнеры для раздельного сбора мусора по новой программе. Об этом стало известно сегодня, 19 июля, на встрече в правительстве Москвы руководства Департамента ЖКХ города с компаниями-операторами по вывозу отходов.

Напомним, с 1 января 2020 года по всей столице запускают программу по раздельному сбору мусора. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин. До 31 декабря этого года во всех дворах жилых домов планируют поставить специальные контейнеры. Одни, синего цвета, - для вторсырья вроде пластика, стекла, бумаги, картона, металла, к примеру, алюминиевых банок («сухие» отходы). Другие, серого цвета, - для остального хлама вроде пищевых остатков, тряпья и всякой ненужной мелочи («мокрые» отходы). При этом жильцы по-прежнему могут выбрасывать «мокрый» мусор и в обычные уличные контейнеры, и в мусоропровод в подъезде. Только желающим участвовать в новой программе придется сначала в своих квартирах отсортировать все в две кучки - полезное вторсырье и прочий мусор. Пока никаких штрафов для тех, кто откажется разделять отходы, и изменений тарифов за вывоз мусора не будет.

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- Программа уже началась - первые синие брендированные контейнеры уже можно видеть в городе, - сообщил сегодня, 19 июля, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев. - В кратчайшие сроки создадим необходимую инфраструктуру на всех площадках накопления отходов во дворах жилых домов и рядом с учреждениями социальной сферы. Через пару-тройку лет нужно добиться решения главной задачи программы – снижения захоронений отходов на мусорных полигонах.

По его словам, компании, занимающиеся сбором и переработкой вторсырья, и компании-операторы по вывозу твёрдых бытовых отходов готовы участвовать в новой программе. На сегодняшней встрече с городскими властями собрались более 100 представителей этих фирм.

"При этом большинство московских и региональных специализированных компаний выразили готовность принимать от компаний-операторов накопленное вторсырьё для его возврата в повторный хозяйственный оборот", - отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Многих москвичей волнует, куда повезут собранное вторсырье дальше. Ведь эксперименты с раздельным сбором мусора проводились в столице последние несколько лет. Нередко при этом жители замечали, как отсортированные отходы сваливались в итоге в один мусоровоз и вывозились на один полигон. В мэрии уверяют, что теперь будут жёстче следить за тем, как и куда будет доставляться вторсырьё и прочий хлам из дворовых баков.

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- Работающие с городом компании-операторы по вывозу мусора продолжат работать с учетом новых правил, - уточнил Александр Соловьев. - При этом полезное вторсырье будут собирать во дворах и увозить отдельные мусоровозы. Например, одна из таких крупных компаний «Эколайн» вывозит отходы в Северном и Центральном округах столицы на свой комплекс по переработке. Вторсырье у «Эколайна» покупают и сами доставляют на свои производственные площадки многие компании, к примеру, в Калужской области. Спрос на вторсырье растет. Мы ожидаем, что в столичном регионе появятся новые компании по переработке мусора, индустрия будет развиваться.