Билеты на поезда из Москвы в Санкт-Петербург практически закончились накануне VK Fest

Второй год подряд накануне VK Fest распроданы почти все билеты на поезда из Москвы в Санкт-Петербург, которые отправляются вечером 19 июля или утром 20 июля и прибывают до начала фестиваля. На сайте Российских железных дорог в продаже остались только единичные билеты, а мест нет почти на 30 поездах.

VK Fest — крупнейший городской open-air, в прошлом году фестиваль посетило 90 тысяч человек, треть посетителей приехали в Петербург из других городов. В этом году VK Fest пройдёт в пятый раз в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Для гостей будут работать шесть основных сцен, а территория парка будет разделена на 17 тематических зон. На фестивале выступят более 100 музыкантов, спикеров и блогеров: Little Big, ATL и Кислотный дом, Yellow Claw, Леонид Парфёнов, Тина Канделаки, Эльдар Джарахов, ЯнГо и многие другие.

Следить за расписанием и новостями можно в сервисе на платформе VK Mini Apps vk.com/fest_app и в сообществе vk.com/fest