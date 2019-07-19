2019-07-19T16:34:03+03:00
Умные вещи

Билеты на поезда из Москвы в Санкт-Петербург практически закончились накануне VK Fest

В этом году VK Fest пройдёт в пятый раз в Парке 300-летия Санкт-Петербурга
Поделиться:
Изменить размер текста:

Второй год подряд накануне VK Fest распроданы почти все билеты на поезда из Москвы в Санкт-Петербург, которые отправляются вечером 19 июля или утром 20 июля и прибывают до начала фестиваля. На сайте Российских железных дорог в продаже остались только единичные билеты, а мест нет почти на 30 поездах.

VK Fest — крупнейший городской open-air, в прошлом году фестиваль посетило 90 тысяч человек, треть посетителей приехали в Петербург из других городов. В этом году VK Fest пройдёт в пятый раз в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Для гостей будут работать шесть основных сцен, а территория парка будет разделена на 17 тематических зон. На фестивале выступят более 100 музыкантов, спикеров и блогеров: Little Big, ATL и Кислотный дом, Yellow Claw, Леонид Парфёнов, Тина Канделаки, Эльдар Джарахов, ЯнГо и многие другие.

Следить за расписанием и новостями можно в сервисе на платформе VK Mini Apps vk.com/fest_app и в сообществе vk.com/fest

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пользователи Одноклассников получили возможность рекламировать свой бизнес и творчество в соцсети
В социальной сети появился собственный рекламный кабинет, который поможет малому и среднему бизнесу, авторам контента и всем пользователям найти свою аудиторию
Что делать, если телефон не включается
Даже если экран смартфона погас в самый неподходящий момент и не реагирует на прикосновения, отчаиваться не стоит. Разберем самые распространенные причины, почему телефон не включается, и расскажем, что делать самостоятельно и куда обращаться, если ничего
Новости 24
В Московском зоопарке могут поселиться коалы
В Подмосковье осудили банду мошенников, продававших фальшивые обереги
Метеорологи рассказали о погоде в Москве до конца июля
Врач порекомендовал москвичам чаще петь для борьбы со стрессом
В Раменском округе дикие кабаны паслись среди придорожного мусора
Москвичи забронировали более двух тысяч саженцев по проекту «Наше дерево»
Девять станций красной линии метро откроют в Москве 19 июля
В Подмосковье начали тестировать первые криптобиокабины
На Московскую область надвигается сильная гроза и порывистый ветер
В Москве электробусы вышли на два новых маршрута
Участник «Московского долголетия» похудел на 30 кг благодаря йоге и фитнесу
В эфире НТВ показали «мертвые души» кандидатов в Мосгордуму
На Красной Пресне появилась «выделенка» для общественного транспорта
Для паломников к мощам святых Петра и Февронии в Москве открылась «горячая линия»
Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан
Правозащитники рекомендуют оппозиции защищать свою позицию в рамках закона
В Подмосковье пройдут дожди с грозами
В 14 округе на выборах в Мосгордуму зарегистрировали всех оппозиционеров
Оппозиция выводит на митинги украинских активистов
В Подмосковье жители смогут проголосовать за ремонт дорог до 30 августа
Почти сорок новых гостиничных комплексов возведут в Подмосковье
18-летнего москвича обвиняют в убийстве своего новорожденного сына