Дворец водных видов спорта в "Лужниках" откроют осенью 2019 года

Бассейн "Лужники", который был открыт 63 года назад вместе с основным стадионом, морально устарел. Пять лет назад его решили отреставрировать. И даже сделать лучше. Обновленный Дворец водных видов спорта на "Лужниках" откроют осенью 2019 года. Как проходят финальные работы, посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы уже открыли Дворец художественной гимнастики - самый крутой в мире. Сейчас в завершающей стадии строительства Дворец водных видов спорта. Он крупнейший в России, и я думаю, крупнейший в Европе, - сказал Сергей Собянин. - Основные строительные работы уже закончены. Идут отделочные, пуско-наладочные работы. Надеюсь, что осенью центр примет первых москвичей.

Дворец водных видов спорта в "Лужниках" откроют осенью 2019 годаФото: Алиса ТИТКО

Изначально бассейн был открытым, в 1956 году он напоминал чашу с боковыми сидениями. Здесь проводили соревнования по плаванию, водному поло и прыжкам в воду - три чемпионата мира по плаванию, два чемпионата Европы, 11 чемпионатов СССР.

Теперь же это целый комплекс, который находится в центре Москвы (рядом станция метро "Воробьевы горы"). После реставрации у здания появилась раздвижная крыша. Внутри несколько бассейнов, водные аттракционы, экстремальные горки, термальный комплекс. Появилось здесь и подземное пространство, где создали парковку, детский центр, гардероб, на этаж выше будут торговые ряды, рестораны. Фактически это будет место развлечений и отдыха для всей семьи. Приходить сюда одновременно смогут до 10 000 человек.

- Сюда смогут приходить почти в 40 раз больше людей, чем в годы открытия, - отметил мэр города Сергей Собянин. - Здесь смогут заниматься дети и взрослые, профессиональные спортсмены и любители. Это будет семейный отдых.

Отдельная зона будет для детишек - для них сделали водный городок с автоматической системой безопасного спуска.

Исторические горельефы

Важная задача при реставрации - сохранить историю объекта. Была воссоздана колоннада. А исторические горельефы были сохранены - они по-прежнему будут украшать главный вход в зону бассейнов.

Под одной крышей будет аквапарк, бассейны и термальный комплексФото: Алиса ТИТКО

КОНКРЕТНО

Что будет во Дворце водных видов спорта:

- аквапарк, - три спортивных плавательных бассейна (50 метров и два поменьше – по 25 метров каждый), - фитнес-центр, - оздоровительный комплекс с банями, - соляная пещера, - ледяной фонтан - девять развлекательных бассейнов зоны аквапарка – волновой, "ленивая река", термобассейн с выплывом на улицу, купальный с открытой частью, три гидромассажных бассейна и две ванны детского городка.

Обновленный Дворец водных видов спорта на "Лужниках" откроют осенью 2019 годаФото: Алиса ТИТКО

Благоустройство территории

Красивой будет и прилегающая к Дворцу водных видов спорта территория. Это 14,4 тысяч квадратных метров. Возле центрального входа (рядом станция метро "Воробьевы горы") установят скульптурную композицию в виде трех фигур пловцов. Она будет выполнена из цветной металлической проволоки.