В Москве прошел фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Главная тема фестиваля Geek Picnic 2019 - жить вечно. “Open air научного безумия и технического прогресса”, как его называют организаторы, был посвящен биотехнологиям и медицине, футурологии и космосу, искусственному интеллекту и нейробиологии, онлайн обучению и геймификации, этике, экологии, урбанистике. Этим летом организаторы сделали упор на активности, в которых могли участвовать дети, так что фестиваль принимал “даже новорожденных гиков”.

Этим летом организаторы сделали упор на активности, в которых могли участвовать детиФото: Предоставлено организаторами

Масштабная программа фестиваля состояла из четырех направлений. Это WOW-экспозиция, зона чиллаута и активного отдыха, Picnic с развлечениями, косплей-инсталляциями и кинотеатром, Geek Kids и блок Campus, который был разделен на множество тематических зон с выступлениями ведущих российских и зарубежных ученых, образовательным контентом и экспозицией последних научных достижений.

В Москве прошел фестиваль науки и технологий Geek PicnicФото: Предоставлено организаторами

Активное участие в фестивале принимала и "Комсомолка". В субботу гости шатра KP.RU узнали, как жить долго и счастливо: влияет ли на это генетика, как правильно питаться, чтобы дожить до ста лет и существуют ли таблетки для продления молодости.

А в воскресенье перед участниками фестиваля выступил космонавт Олег Котов и участники космических проектов "Марс-500" и "Луна-2015", в ходе которых имитировались полеты к ближайшим астрономическим объектам.