2019-07-19T19:28:40+03:00
Общество

В Москве прошел фестиваль науки и технологий Geek Picnic

С 13 по 14 июля 2019 года на парковой территории Дворца пионеров состоялся самый креативный фестиваль столицы
Поделиться:
Open air научного безумия и технического прогрессаOpen air научного безумия и технического прогрессаФото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Главная тема фестиваля Geek Picnic 2019 - жить вечно. “Open air научного безумия и технического прогресса”, как его называют организаторы, был посвящен биотехнологиям и медицине, футурологии и космосу, искусственному интеллекту и нейробиологии, онлайн обучению и геймификации, этике, экологии, урбанистике. Этим летом организаторы сделали упор на активности, в которых могли участвовать дети, так что фестиваль принимал “даже новорожденных гиков”.

Этим летом организаторы сделали упор на активности, в которых могли участвовать дети Фото: Предоставлено организаторами

Этим летом организаторы сделали упор на активности, в которых могли участвовать детиФото: Предоставлено организаторами

Масштабная программа фестиваля состояла из четырех направлений. Это WOW-экспозиция, зона чиллаута и активного отдыха, Picnic с развлечениями, косплей-инсталляциями и кинотеатром, Geek Kids и блок Campus, который был разделен на множество тематических зон с выступлениями ведущих российских и зарубежных ученых, образовательным контентом и экспозицией последних научных достижений.

В Москве прошел фестиваль науки и технологий Geek Picnic Фото: Предоставлено организаторами

В Москве прошел фестиваль науки и технологий Geek PicnicФото: Предоставлено организаторами

Активное участие в фестивале принимала и "Комсомолка". В субботу гости шатра KP.RU узнали, как жить долго и счастливо: влияет ли на это генетика, как правильно питаться, чтобы дожить до ста лет и существуют ли таблетки для продления молодости.

А в воскресенье перед участниками фестиваля выступил космонавт Олег Котов и участники космических проектов "Марс-500" и "Луна-2015", в ходе которых имитировались полеты к ближайшим астрономическим объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Московском зоопарке могут поселиться коалы
В Подмосковье осудили банду мошенников, продававших фальшивые обереги
Метеорологи рассказали о погоде в Москве до конца июля
Врач порекомендовал москвичам чаще петь для борьбы со стрессом
В Раменском округе дикие кабаны паслись среди придорожного мусора
Москвичи забронировали более двух тысяч саженцев по проекту «Наше дерево»
Девять станций красной линии метро откроют в Москве 19 июля
В Подмосковье начали тестировать первые криптобиокабины
На Московскую область надвигается сильная гроза и порывистый ветер
В Москве электробусы вышли на два новых маршрута
Участник «Московского долголетия» похудел на 30 кг благодаря йоге и фитнесу
В эфире НТВ показали «мертвые души» кандидатов в Мосгордуму
На Красной Пресне появилась «выделенка» для общественного транспорта
Для паломников к мощам святых Петра и Февронии в Москве открылась «горячая линия»
Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан
Правозащитники рекомендуют оппозиции защищать свою позицию в рамках закона
В Подмосковье пройдут дожди с грозами
В 14 округе на выборах в Мосгордуму зарегистрировали всех оппозиционеров
Оппозиция выводит на митинги украинских активистов
В Подмосковье жители смогут проголосовать за ремонт дорог до 30 августа
Почти сорок новых гостиничных комплексов возведут в Подмосковье
18-летнего москвича обвиняют в убийстве своего новорожденного сына