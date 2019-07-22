Лето. Велики. Коломна. И автомобиль!

36-летний Юрий Левинзон вырвал победу на дистанции 90 км буквально на флажке- выжал максимум на последнем километре двухчасовой гонки.

- Я отставал от лидеров. До последнего не верил, что удастся одержать победу, - признался чемпион на финише, тяжело дыша.

А буквально через несколько секунд он от счастья готов был промчаться еще 90 км и даже больше - только что объявили, что он, победитель велогонки Summer Velo Cup 2019 в Коломне, получает (читайте зычным голосом Леонида Якубовича из «Поля чудес») автомобиль! Самый настоящий. Обвязанный ленточкой новенький смарт.

- До сих пор поверить не могу, - не скрывает эмоций Юрий Левинзон.

- Такого масштабного, такого престижного приза не было никогда, ни на одних велосипедных соревнованиях в России!.. Картинка, конечно, впечатляла.

В субботу у стен старинного Коломенского кремля собрались сотни людей на великах. Позитивную атмосферу не нарушили даже ненадолго нависшие над Коломной тучки. На стартовой площадке раскинулось море болельщиков - многие участники велофестиваля приехали сюда с супругами, детьми, друзьями. Между кремлем и Конькобежным центром развернули фудкорт с большим выбором, зону активностей для детей, сцену, на которой зажигали Полина Гагарина и группа «Банд’Эрос».

Потом подсчитают - первый Summer Velo Cup 2019 собрал почти полторы тысячи спортсменов и 16 тысяч зрителей!

Для участников подготовили сразу три дистанции. 30, 50 и 90 км - выбирай по своим физическим возможностям! Главной, конечно, стала трасса на 90 километров (результаты см. «Лучшие из лучших»). Цифра «90»- не просто так. В этом году Московская область отмечает 90-летие.

Главным партнером фестиваля стала компания «Мерседес».

- Мы с удовольствием поддерживаем события, которые связаны с культурой, образованием и спортом, стараясь быть хорошим соседом для всех жителей Подмосковья, - рассказал гендиректор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе.

Других призеров и победителей тоже не обидели. Они получили современные велосипеды, путевки в подмосковные дома отдыха, аксессуары для велоспорта.

- На Summer Velo Cup Коломна пропиталась атмосферой настоящего праздника. А когда местные жители, туристы и участники ждут этот праздник, ты понимаешь, что права на ошибку быть не может. И, несмотря на капризы погоды, Велофестиваль прошел на самом высоком уровне. Тысячи улыбок, соревновательный дух, вкусная еда и море активностей доказывают, что такие события должны проходить регулярно в нашем Подмосковье! - отметила Руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Напомним, регион на нынешний сезон подготовил масштабную программу «Лето в Подмосковье». Поэтому участникам и зрителям велофестиваля предложили двухдневный маршрут: в субботу можно прогуляться по Коломне и ее окрестностям, а в воскресенье отправиться в соседний старинный город Зарайск. Впечатлений на уик-энд хватит с лихвой! Коломенский и Зарайский кремли, Успенский собор (заложен в 1379 году Дмитрием Донским в честь первой победы над Ордой), Музейная фабрика пастилы, ферма «Экодеревушка», на которой выращивают крокодилов (!) и съедобных улиток, усадьба Достоевского, Дом-музей архитектора Голубкиной и многое другое. Коломна и Зарайск ждут!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Победителем абсолютного зачета на дистанции в 90 км стал Юрий Левинзон (его время- 2 часа 7 минут и 16 секунд).

Первый среди участников возрастной категории старше 60 - 61-летний Владимир Кузнецов (2.07:22, уступил чемпиону всего 6 секунд!). Первая среди женщин - Галина Стрельцова (2.16:02).

Победитель на трассе в 50 км - Александр Петровский (1.23:36). Лучший результат на 30 километрах показал Михаил Трифонов (0.53:59).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Здоровье - в наших руках"

В числе участников от кремля в Коломне стартовала на собственном велосипеде вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова . - Самое важное, что сюда приехали люди из разных городов и подмосковных, и других регионов, из Москвы, - отметила Наталья Виртуозова.

- Это здоровый образ жизни. Это возможность узнать что-то новое о древнем городе Коломна, в котором много интересных мест. Спасибо Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что поддерживает этот фестиваль.

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин поучаствовал в заезде на 30 км.

- Мы с дочками часто катаемся на велосипедах, - признался после финиша Ягудин.

- Но чтобы такой велофестиваль, такой праздник спорта - это у меня в «велокарьере» впервые. Все круто, эмоции очень яркие. Нужно заниматься спортом! Я сейчас говорю не о глобальных достижениях, а о спорте как физкультуре. Здоровье в наших руках!