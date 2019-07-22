2019-07-22T15:32:32+03:00
Общество

На столичных водоемах посчитали птенцов водоплавающих птиц

Больше всего малышей оказалось у кряквы
Светлана ВОЛКОВА
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В этот раз посчитали выводки водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях МосквыВ этот раз посчитали выводки водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях Москвы
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Экологи устроили «перекличку» на столичных прудах и реках. В этот раз посчитали выводки водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях Москвы.

- Больше всего малышей оказалось у кряквы - 198 выводков с общим количеством утят 1018 штук, - сообщили в «Мосприроде» Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Из водоплавающих, занесенных в Красную Книгу столицы, выводков птенцов чомги - 6, лысухи - 6, камышницы - 4, хохлатой чернети - 3. Красивые чомги чувствуют себя в Москве замечательно. Эти птицы - настоящее украшение водоемов.

По наблюдениям орнитологов, чомги строят плавучие гнезда и, после «медового» месяца, выводят полосатых птенцов. Родители заботливо перевозят их на спине. Своих малышей чомги кормят мелкой рыбешкой. В этом году птицы вернулись на гнездование в лесопарк Кусково на Большой Дворцовый пруд.

Еще одну редкую краснокнижную птицу - лысуху - можно увидеть на Долгих прудах в столичном районе Северный. Ее легко опознать по угольно-черной расцветке перьев и белому клюву с кожистой бляшкой на лбу. «Лысухи относятся к пастушковым, имеют длинные ноги и пальцы, на которых есть полукруглые кожистые фестончатые лопасти, - рассказали в «Мосприроде». - Это позволяет лихо ходить по водной растительности и быстро плавать. Гнезда устраивают в высоком тростнике».

- Водоплавающие птицы не только прекрасно себя чувствуют в столице, но уже превратились в целую московскую популяцию, которая даже не улетает на зимовку в теплые края, - говорит руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин. - Это перелетные птицы, но многие из них остаются зимовать в Москве. Потому что для них в городе создана уникальная среда. Прежде всего, у нас есть незамерзающие водоемы - это важно и для зимовки, и особенно для размножения водоплавающих птиц. На берегах многих рек и прудов сохраняются водные растения. К тому же надо учитывать и антропогенное воздействие. Ведь люди подкармливают птиц, ухаживают за ними. То есть для пернатых в столице созданы хорошие условия - корм, места для гнездовий и плавания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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