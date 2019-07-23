Больше эмоций, больше интереса, больше ставок

Насколько активно любители футбола и ставок поддерживают рублем российский футбол

Что нового у РПЛ

• Турнир пройдет по новому календарю, разработанному руководителями РПЛ и Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики при поддержке компании «Лига Ставок» как генерального партнера Профессиональной лиги.

По мнению директора по маркетингу РПЛ Евгения Савина, идеальное расписание матчей почти невозможно: «Всегда найдутся недовольные. Разработчики нам рассказали, что вариантов календаря больше, чем атомов во Вселенной. Принципиальное различие в том, что мы сделали календарь с помощью искусственного интеллекта, в который заложили более сложные алгоритмы».

• Система видеопомощи арбитрам. По словам Сергея Прядкина, в ближайшее время определится технический подрядчик, и в этом сезоне VAR заработает.

• Теперь в каждом клубе должно быть минимум два доморощенных игрока, то есть воспитанных в своих футбольных школах. Нет футбольной школы? Тогда в заявке останется лишь 23 позиции. Со следующего года количество доморощенных возрастет до четырех.

Что точно не изменится

• Расширение Лиги до 18 команд откладывается минимум до 2023 года. Дело в том, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре зимой, из-за чего европейские чемпионаты будут на полтора месяца короче.

ТАК И СКАЗАЛ

Сергей Прядкин

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей ПРЯДКИН:

- По возможностям, структуре, системе безопасности, организации российский чемпионат - на первом месте. Это признают западные специалисты. Но мы отстаем в спортивном плане и в области коммерции. Отстаем по объективным причинам. Коммерция вообще моя больная тема. Отсутствие конкуренции на телевидении, не очень хорошая цена рекламы... Из-за этих и многих других обстоятельств мы никак не можем преодолеть рубеж, заложенный в 2007 году. РПЛ зарабатывает всего около 50 млн долларов в год. Лиги, находящиеся в рейтинге ниже нас, например, турецкая или польская, и то зарабатывают больше.

Итоги прошедшего сезона для БК "Лига Ставок"

Что нового у «Лиги Ставок»

• В новый сезон «Лига Ставок» выходит с обновленным логотипом и новым слоганом «Умножаем»! Умножаем эмоции, умножаем интерес через просмотр матчей с друзьями и в кругу семьи.

• Визуальные изменения ждут и наградную атрибутику премии Liga Fair Play, учрежденной РПЛ и БК «Лига Ставок» для поощрения команд, проявляющих уважение к правилам игры, соперникам, арбитрам, болельщикам и СМИ.

• Важное нововведение для клиентов букмекерских компаний - отмена двойной идентификации игроков. Процесс обязательной регистрации наконец-то упрощен - теперь не нужно дважды подтверждать свою личность и приходить в букмекерский клуб с паспортом. Достаточно загрузить скан документа онлайн и следовать инструкциям!

• Присоединение России к Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями вывело необходимость эффективной борьбы с договорными матчами на принципиально новый уровень. Сегодня в мире успешно работает система выявления мошенничества в спорте Fraud Detection System. Она используется ФИФА, УЕФА, Олимпийским комитетом и большинством прогрессивных международных федераций спорта. Букмекеры выступили с инициативой внедрения аналогичной системы в нашей стране. В основу Российской национальной платформы по борьбе с договорными матчами будут заложены сложные программные алгоритмы, которые в режиме реального времени будут отслеживать десятки параметров из сотен источников для выявления подозрительных матчей, нечестной спортивной борьбы.

Юрий Красовский

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