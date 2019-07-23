Искусство ставить на спорт

Первое, что необходимо сделать после того, как вы перешли на сайт любой букмекерской компании (БК), - пройти регистрацию.

Ваша первая победа возможна еще до внесения депозита - первого денежного вложения. Для привлечения новых клиентов букмекеры предлагают приветственные фрибеты (бесплатные ставки) или кеш-бонусы. Обычно это 100% от первой ставки (или депозита), при этом максимальная сумма бонуса ограничена и обычно составляет до 6 тысяч рублей.

Какими бывают ставки

Есть два основных типа ставок.

• Одиночная ставка, или ординар, - пари на единичное событие. Выигрыш вычисляется путем умножения ставки на установленный букмекером коэффициент.

• Экспресс-ставка - пари на несколько независимых исходов. Чтобы выиграть по экспрессу, все исходы входящих в него событий должны быть верными. Проигрыш хотя бы по одному событию приводит к поражению всего экспресса. Выигрыш рассчитывается путем умножения ставки на коэффициенты всех событий, входящих в экспресс. Соответственно из ставок с маленьким призом в сумме получается значительная.

Выиграть первое пари

После того как мы активировали аккаунт и внесли первый депозит, мы ищем на линии букмекера событие, интересное для ставки. Оценивать варианты нужно по нескольким критериям:

1. Насколько я вовлечен в тему события и могу его предугадать (футбольный матч, боксерский поединок и так далее).

2. Насколько мне подходит предложенный коэффициент и тип ставки (чем выше значение умножителя, тем выше риск потерять вложенные деньги).

3. Есть ли дополнительная опция, способная увеличить мои шансы на победу. Например, если это футбольный матч, то вы можете сделать ставку в пользу команды по итогам одного конкретного тайма, поставить на количество угловых или желтых карточек или даже выбрать отдельного футболиста и событие, которое с ним должно произойти.

Почему букмекерам стоит доверять

Букмекерские компании в отличие от казино легализированы. Они предоставляют возможность заработать на знаниях, чутье, интеллекте, а не на фарте. Доход БК состоит из оборота средств. Если котировки на события выставлены правильно, букмекеру все равно, какое вы оформите пари. Дело в том, что букмекерская компания закладывает маржу в свои коэффициенты, которая и обеспечивает прибыль при прочих равных.

Главное не деньги, а эмоции

Сегодня политика БК «Лига Ставок» и многих других легальных букмекеров строится не на том, чтобы завлечь новых игроков, не посулами больших выигрышей, а увеличением эмоций. Для большинства играющих ставка - не сомнительный шанс обогатиться, а на порядок увеличить свои эмоции при просмотре матчей. Это именно хобби и вид скрашивания досуга.

Но есть и способ выиграть в любом случае: при игре на результат всегда ставьте на противника команды, за которую вы болеете. Выиграет противник - получите премиальные, выиграют ваши любимцы - получите позитивные эмоции.

Советы профессионалов

• Ставьте на то, в чем разбираетесь. Условный чемпионат ОАЭ по баскетболу - слишком рискованный вариант.

• Не делайте поспешных ставок. Тем более если играете в лайве (во время события). Терпение и грамотная стратегия помогут остаться в выигрыше.

• Не верьте в договорняки и беспроигрышные стратегии. Стратегии ставок на спорт, гарантирующие выигрыш, - такой же миф, как и договорные матчи у продавцов в интернете.

• Не стремитесь отыграться. В покере есть понятие «тильт», состояние игрока, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в не свойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок. Не теряйте голову и в ставках.

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ГЛОССАРИЙ «КП-КАПИТАЛ»

Событие - матч, бой, спортивное, киберспортивное или даже социальное событие с неопределенным исходом, на которое букмекер принимает ставки до его начала и во время проведения.

Линия - список событий и ставок на них с определенными коэффициентами, которые предоставляют букмекеры для игроков. Именно из этого списка мы выберем интересное нам.

Роспись - список дополнительных вариантов ставок к основным. Например, стандартный тотал футбольного матча равен 2,5, а в росписи букмекер предлагает тоталы 1,5, 3,5, 4,5. Каждая букмекерская компания предлагает свою роспись. Роспись может включать в себя более тысячи вариантов ставок на одно событие.

Ставка - сумма, которую игрок готов вложить на определенный исход события, имея возможность приумножить ее, вернуть ее или потерять.

Обозначения:

П1 - ставка на победу первой команды;

П2 - ставка на победу второй команды;

Х - ставка на ничью;

1Х - ставка на ничью или победу первой команды;

Х2 - ставка на ничью или победу второй команды;

12 - ставка на победу любой команды, исключая ничью.

Двойной шанс - пари на два результата. Ставки на двойной исход выигрывают при двух правильно угаданных исходах из трех возможных.

Коэффициент (кэф) - величина, которую устанавливает букмекер для каждого события в линии и росписи. Коэффициент дает игроку понимание того, сколько он может выиграть, сделав определенную ставку. Например, если коэффициент на событие 2,5, а мы поставили 1000 рублей, то в случае положительного исхода наш приз составит 2500 рублей. Чем ниже коэффициент, тем вероятнее исход этого события, и наоборот.

Маржа - разница между реальными коэффициентами на определенный исход и выставляемыми букмекером для игроков с целью гарантированной прибыли. Чем выше коэффициенты в букмекерской компании, тем ниже их маржа.

Тотал - общее количество голов, очков, угловых, нарушений, сетов, геймов, минут и прочего, что можно подсчитать в конкретном спортивном событии. Тотал больше (ТБ, верх) - ставка на то, что общее количество голов, очков или прочего будет больше определенного числа, например, тотал больше 3,5 гола. Тотал меньше (ТМ, низ) - ставка на то, что общее количество голов, очков или прочего будет меньше определенного числа, например, тотал меньше 2,5 гола.

Букмекерская вилка - стратегия, по которой можно получать выигрыш вне зависимости от исхода ваших ставок, после того как поставите на оба исхода одного события.

Лайв - режим ставок на события в реальном времени или во время прямой трансляции.

Фора (гандикап) - отражение преимущества одного участника события на другой, чтобы уравнять шансы на победу.

РЕКОРД

28 757 960 рублей выплатила БК «Лига Ставок» в марте 2017-го жителю Новосибирска. Он поставил 213 тысяч рублей. Ставка сибиряка была разбита на шесть экспрессов.

Их размерность - от 8 до 10 позиций. За основу клиент взял 10 матчей Лиги чемпионов и две встречи чемпионата России. Он не перебирал варианты, а просто повторял некоторые позиции в разных экспрессах. Все шесть экспрессов оказались выигрышными.

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