Ставки? Сделаны!

Певец Юрий Лоза: За российские клубы не болею

- Раньше я болел за «Спартак». Сейчас уже нет. Ни за какую команду не болею и понятия не имею, кто в какой команде играет. Футболисты стали слишком часто переходить из одного клуба в другой. Сейчас надо болеть за конкретных людей - смотришь, за какой клуб он играет, за этот клуб и болеешь. Мне нравился тренер Слуцкий. Когда он был в ЦСКА - я болел за ЦСКА. Сейчас за ЦСКА не болею.

За чемпионатом слежу. В первом туре ЦСКА проиграл «Крыльям Советов». Что в этом неожиданного? Начало всегда такое. Мы понятия не имеем, как выглядят только что доукомплектовавшиеся команды. Лига чемпионов, чемпионаты Европы или мира - там я болею. Потому что в международных матчах все становятся нашими или не нашими. Болею за своих. Все российские клубы, играющие в международных турнирах, становятся нашими.

Я еще не видел «Локомотив». Кажется, он вроде как самый-самый. Вон обыграли «Зенит» в Суперкубке. Но мы понятия не имеем, как «Локомотив» будет играть. Первый матч - с «Рубином», командой, которую мы тоже не знаем. Потому что казанцы лучших игроков взяли и продали. Переход Азмуна в «Зенит» - что, он так не понравился Бердыеву? Да он был лучшим его игроком! Амбиции кончились в Татарстане? «Рубин» перестал претендовать на что-либо?

Как болеть за тот же «Зенит», если там нет ни одного воспитанника этого клуба?!

Что такое честь клуба, например, для Смолова? Он шесть клубов поменял. Честь какого клуба у него в сердце? Того, который его в очередной раз перекупил?

Заслуженный мастер спорта и обозреватель журнала «Главная Ставка» Евгений Ловчев: Когда делаешь ставку, гораздо интереснее смотреть матч

- В первом туре я спрогнозировал, что матч «Арсенал» - «Динамо» закончится вничью, что «Спартак» выиграет («Спартак» - «Сочи» - 1:0), что «Ростов» выиграет - три («Ростов» - «Оренбург» - 2:1). Но это отгадки по большому счету. По поводу «Динамо». Команда посильнее по составу стала, чем была в предыдущие годы, а «Арсенал» ослаб - потерял троих игроков, которые вели всю атаку. Поэтому я думал, что команды будут напряженны, настороженны и как бы равны по силам.

Я с «Лигой Ставок» сотрудничаю, но не играю. Если я буду играть и отгадывать, люди будут думать, что я что-то знаю, а для меня это неприемлемо. Но после того как я сделался прогнозистом, мне интереснее стало смотреть футбол. Записываю прогнозы, а потом переживаю - обманул я людей или не обманул.

Например, я сказал - будет ничья. И сказал - тотал меньше двух с половиной. Это или 0:0 должно быть, или 1:1. Мысль у меня была - 1:1. Коэффициент на этот счет 7 был. Я просто на ничью поставил, а это уже коэффициент 3. Ставки очень близкие, но одна может принести почти в 2,5 раза больше. Я не такой уж матерый игрок, но часто появляется такая мысль: ставка не должна повторяться и перекрывать предыдущую…

У нас сейчас три команды будут пробиваться в еврокубки. «Краснодар» близок к тому, чтобы пройти. И в них я больше верю, чем в «Спартак». В «Спартаке» нет игры и по большому счету нет состава. «Арсенал» тоже потерял трех лидеров, в нападении им трудно будет. Для них уже счастье, что Европа заедет в Тулу, хоть и на квалификацию.

О чем еще думать, делая ставки? Обо всем: у кого травмы, кто пропускает матч из-за желтых-красных карточек, кто играет дома... Даже погодой надо бы поинтересоваться. Всего не перечислить.

Телеведущий, актер, режиссер, федеральный посол чемпионата мира по футболу-2018 Сергей Белоголовцев: Я предсказал, что наши выиграют 5:0

- Главная неприятная неожиданность - слабый старт «Спартака». В межсезонье, несмотря на новых футболистов, клуб стал бледнее. Есть, конечно, надежда. Она у нас, болельщиков «Спартака», всегда есть. Хотя по первым играм нельзя делать выводов.

Прогнозы? Наверняка «Зенит» будет снова пытаться повторить прошлогодний успех. Он очень хорош. И очень мне нравится, как работает Семак. Это, наверное, главное приобретение «Зенита» за последние несколько лет.

Понятно, что ЦСКА будет бороться за первые места. Руководство клуба последние несколько лет принимает очень четкие и правильные решения: никаких метаний, громких заявлений, истерик. Можно позавидовать команде, несмотря на огромные потери, несмотря на первое поражение - оно ни о чем. Там тоже все хорошо с руководством, с тренерским составом.

Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за первое место. Почему-то есть такое ощущение.

«Краснодар» был хорош, но пока не видно, что это претендент на «золото», хоть команда мне и бесконечно симпатична. Если бы я не был спартаковским болельщиком, склонился бы в сторону «Краснодара».

Ставки не делаю, а прогнозы давать люблю. На российском чемпионате мира угадал очень много результатов.

Друзья были в недоумении. Получаю от этого большое удовольствие. Главная моя гордость: предсказал, что наши выиграют первый матч 5:0. До сих пор греет душу.

Актер Андрей Кайков: Главное - как выступит ЦСКА

- Ну да - любимый ЦСКА на старте проиграл «Крыльям Советов». Но это только начало чемпионата. Молодые ребята, второй сезон. Синдром второго года никто не отменял. Они еще соберутся и займут, как обычно, первое место. И про остальных говорить рано. «Спартак» выиграл как-то странно.

- Словом, гадать и прогнозировать не буду. Мне главное, как выступает ЦСКА. А остальные - это их дело.

ТЕСТ

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1. Переведите на русский язык фразу «Пентакампеоны претендуют на победу в мундиале-2022».

2. Кто три раза подряд выиграл лигу чемпионов?

- «Барселона».

- «Милан».

- «Реал».

3. Какие знаменитые клубы играют на одном стадионе?

- «Рома» и «Лацио».

- «Пари Сен-Жермен» и «Сент Этьен».

- «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

4. Сможете ли вы назвать 30 сборных, принимавших участие в чемпионате мира в России?

5. В каком году наша сборная сыграла лучше всего на ЧМ?

- 1956.

- 1966.

- 2018.

6. Кто такие «сливочные»?

- Игроки ПСЖ.

- Игроки «Реала».

- Игроки «МЮ».

7. В чьей команде играет Александр Головин?

- Манкунианцев.

- Монегасков.

- Каталонцев.

8. Клуб «Динамо» из какого города ни разу не выступал в Высшей лиге чемпионата СССР?

- Минска.

- Ленинграда.

- Ставрополя.

9. Сколько клубов играло в Премьер-лиге чемпионата России за всю его историю?

- Больше 30.

- Больше 40.

- Больше 50.

10. Какая из этих сборных не играет в отборочных турнирах?

- Косово.

- Абхазии.

- Гибралтара.

ИТОГ:

Проверьте свои ответы при помощи поисковиков. Если вы, не пользуясь интернетом, правильно ответили на все 10 вопросов - смело становитесь беттером. Если на 9 - делайте ставки с особой осторожностью.