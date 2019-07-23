Реновация пятиэтажек в Москве: В список стартовых площадок для новостроек добавили 9 адресов

Сегодня, 23 июля, на заседании президиума правительства столицы мэр Сергей Собянин утвердил адреса новых стартовых площадок для программы реновации. В список добавили еще 9 участков для будущих новостроек переселенцев. Их выбрали в семи районах пяти округов (см. список).

На этих площадках планируется построить 124,4 тысячи квадратных метров жилья. Это позволит расселить 20 домов на 1 780 квартир и выделить новые квартиры 4,5 тысячам москвичей. Теперь в списке стартовых площадок уже 338 адресов общей мощностью 4,9 миллиона квадратных метров (ранее их было 329).

Из новых площадок четыре «точки» находятся на месте уже расселяемых пятиэтажек на Коровинском и Щелковском шоссе и на улицах Догопрудная и Толбухина.

Напомним, сейчас в Москве по программе реновации в 36 новостроек переселяются жители 60 старых домов. Новоселье справляют в семи столичных округах - Восточном, Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Южном, Северном и Юго-Восточном.

Помимо этого, продолжается разработка 86 проектов планировок будущих кварталов реновации. Сегодня в разных районах города проводятся публичные слушания с жителями и архитекторами по этим проектам.

В программу реновации в Москве попали 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году.

КОНКРЕТНО

Сюда переселят участников реновации

Северный округ

Район Бескудниковский, Коровинское шоссе, вл. 6

Район Головинский, 2-й Лихачевский переулок, вл. 4

Район Дмитровский, ул. Долгопрудная, вл. 10

Восточный округ

Район Северное Измайлово, мкр. 80, участок 1 (Щелковское шоссе, д. 92, корп. 3)

Юго-Восточный округ

Район Нижегородский, ул. Нижегородская, вл. 94, корп. 4

Южный округ

Район Нагорный, Электролитный проезд, вл. 7А

Западный округ

Район Можайский, ул. Говорова, вл. 14-16

Район Можайский, ул. Горбунова, вл. 11, корп. 3, корп. 4

Район Можайский, ул. Толбухина, вл. 2, корп. 1, вл. 4, корп. 1