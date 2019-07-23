2019-07-23T14:28:05+03:00
Общество

Строители сняли с воздуха, как монтируют новый арочный мост через Москву-реку для МЦД-1

В настоящее время возводятся опоры моста, а на фоне - башни Москва-Сити [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Строители сняли коптером, как монтируют новый арочный мост на 6 км Белорусского направления Московской железной дорогиСтроители сняли коптером, как монтируют новый арочный мост на 6 км Белорусского направления Московской железной дорогиФото: скриншот видео
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Масштабные работы по строительству нового железнодорожного моста через Москву-реку в районе Москва-Сити попали на видео. Строители сняли коптером, как монтируют новый арочный мост на 6 км Белорусского направления Московской железной дороги.

Мост необходим для организации перспективных диаметральных маршрутов, в частности, для МЦД-1 ОдинцовоЛобня. Общая протяженность моста – 334,5 метра.

- Это технически сложный проект с большим объемом работ. Новый мост позволит увеличить пропускную способность участка от станции Фили до Белорусского вокзала, - рассказал Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.

Сейчас возводятся опоры моста, параллельно ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения - 116 метров. В этот момент в небо над стройкой взлетел коптер и снял масштабные работы.

Выбранная красивая арочная конструкция моста была выбрана не случайно, она соответствует архитектурному стилю аналогичных сооружений в Москве.

- Завершить строительство моста запланировано до конца 2019 года, а ввести его в эксплуатацию – в начале 2020 года, - рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

При проектировании моста была учтена необходимость строительства Северного дублера Кутузовского проспекта, Краснопресненской и Шелепихинской набережных.

КСТАТИ

МЦД-1 Одинцово-Лобня

- 52 км длина диаметра,

- от Одинцово до Лобни можно будет проехать за 80 минут,

- 28 станций, с 12 из них можно будет пересесть станции метро, МЦК и радиальные направления МЖД,

- до 12 % разгрузит четыре линии метро: Серпуховско-Тимирязевскую, Таганско-Краснопресненскую, Филевскую и Арбастко-Покровскую.

С запуском первого сквозного маршрута у пассажиров появятся новые удобные маршруты, которые помогут сократить количество пересадок и экономить время в пути. Например, от станции МЦД Фили до станции "Маяковской" Замоскворецкой линии метро можно будет доехать всего за 15 минут, а от Окружной до Тестовской всего за 24 минуты.

Новый мост для МЦД-1 в Москве введут в эксплуатацию в начале 2020 г..

ИСТОЧНИК KP.RU

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